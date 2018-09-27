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НБУ и ФГВФЛ начинают 2-й этап продажи заложенных активов по «голландской модели»
14:02 27.09.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) совместно с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинают второй этап продажи по "голландской модели" заложенных в НБУ прав требования по кредитным договорам неплатежеспособных банков балансовой стоимостью 11,5 млрд грн.
Как сообщается на сайте НБУ, ранее эти права требования в рамках пилотного проекта по пакетной продаже активов выставлялись на торги советниками по продаже активов First Financial Network (FFN, Оклахома-Сити) и The Debt Exchange (DebtX, Делавэр).
Как сообщил НБУ, на первом этапе ФГВФЛ осуществлял продажу этих активов отдельными лотами в системе "ProZorro.Продажи" по "голландской модели", в результате чего были проданы кредиты балансовой стоимостью 819,6 млн грн. В настоящее время непроданные во время первого этапа права требования объединены в пулы и переданы для реализации по "голландской модели" компаниям ООО "Дебтекс Украина" ("дочка"DebtX) и ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" ("дочка" FFN) - в рамках совместного пилотного проекта НБУ и ФГВФЛ, который начал работу еще в начале 2017 года.
Как отметил директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник, слова которого приводятся в сообщении, все потенциальные покупатели с 24 сентября могут получить доступ к виртуальной комнате данных "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн", в которой размещена информация о пуле кредитов, условиях и порядке проведения электронных торгов.
"Через две-три недели ожидается открытие такой виртуальной комнаты данных компанией "Дебтекс Украина". Надеемся, что второй этап торгов по продаже кредитов пулами по "голландской модели" окажется успешным и позволит реализовать их по рыночной стоимости", цитирует пресс-служба НБУ И.Будника.
Как сообщалось, в рамках этого пилотного проекта в сентябре 2017 года на продажу были выставлены два пула - права требования по кредитам неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ. К реализации были привлечены компании "Дебтекс Украина" и "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн". Стартовые цены продажи, установленные ФГВФЛ, составляли 600 млн грн и 810 млн грн соответственно. Однако торги не состоялись: по одному из пулов на участие в торгах не зарегистрировался ни один участник, по второму - предоставленные ценовые предложения были значительно ниже стартовой цены.
Решение о реализации заложенных активов неплатежеспособных банков отдельными лотами по "голландской моделе" принимает исполнительная дирекция ФГВФЛ. НБУ согласовывает условия реализации активов, находящихся у него в залоге, после получения официального решения исполнительной дирекции Фонда.
НБУ за неполных девять месяцев 2018 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них от реализации активов по "голландской моделе" НБУ получил более 373 млн грн.
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