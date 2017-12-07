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Банковские регуляторы согласовали окончательные правила Базеля III
20:56 07.12.2017 |
Базельский комитет согласовал окончательный вариант глобальных правил, содержащих требования к капиталу банков для повышения стабильности банковской системы, сообщает Financial Times.
"Сегодняшняя поддержка реформ в рамках "Базеля III" является важной вехой на пути к укреплению капитала и повышению доверия к банкам", - заявил Марио Драги, председатель Европейского центрального банка и глава Группы управляющих центральными банками и глав надзорных органов (The Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision, GHOS), контролирующей работу Базельского комитета.
Главным пунктом новых правил стало введение норм для расчета рисков, связанных с ипотечными и иными кредитами. В настоящее время банки используют собственные модели оценки рисков, и итоговый результат часто сильно расходится с показателями, подсчитанными регуляторами. В свою очередь, это влияет на размер резервного капитала, который банки должны иметь на случай непредвиденного кризиса.
После переговоров различных ЦБ было решено, что собственные оценки рисков, произведенные банками, должны минимум на 72,5% совпадать с результатом, полученным с использованием стандартизированной системы подсчетов.
Ранее представители Франции и Германии выступали против этого правила, которое, по их мнению, больше всего ударит по их банкам.
Согласно подсчетам Европейского банковского управления (European Banking Authority, EBA), после того, как правила вступят в силу, европейским банкам в среднем придется увеличить минимальные резервы капитала на 12,9% по сравнению с уровнем 2015 года. Для крупнейших банков ЕС увеличение составит 15,2%. Отмечается, что с тех пор большинство банков уже увеличили свои показатели капитала.
В денежном выражении, всем банкам в ЕС придется суммарно увеличить резервы примерно на 40 млрд евро.
Правило вступит в силу в 2022 году, после чего последует пятилетний период внедрения.
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