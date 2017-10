МВФ выделил 9 крупнейших банков мира с проблемами рентабельности

Международный валютный фонд (МВФ) выделил девять крупнейших финансовых институтов мира, которым в ближайшие годы будет сложно сохранить достаточную рентабельность.

"Банки, на которые приходится около трети активов, могут испытать проблемы с достижением устойчивой рентабельности, что подчеркивает их текущие проблемы и уязвимость в среднесрочной перспективе", - говорится в опубликованном в среду полугодовом докладе МВФ о финансовой стабильности (Global Financial Stability Report, GFSR).

По мнению экспертов фонда, в эту группу входят Citigroup, Societe Generale, UniCredit Group, Deutsche Bank, Barclays, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group. МВФ и Всемирный банк крайне редко критикуют кредитно-финансовые организации поименно.

В 2019 году доходность собственного капитала каждого из этих банков будет ниже 8%, свидетельствуют отраслевые прогнозы, ранее МВФ определил 8% как стоимость собственного капитала.

В общей сложности МВФ рассматривал 30 международных банков, которые Совет финансовой стабильности (FSB) считает системно значимыми для мировой экономики.

В докладе МВФ предупреждает о том, что рост мировой экономики может замедлиться из-за избыточной долговой нагрузки и перегрева финансовых рынков.

"Потрясения для отдельных кредитных и финансовых рынков, которые вполне возможны, если исходить из исторических примеров, могут привести к снижению премии за риск и вызвать резонанс во всем мире", - говорится в документе.

По оценкам МВФ, в таком случае процесс нормализации денежно-кредитной политики по всему миру может замедлиться.

"Слишком быстрая корректировка монетарной политики может вызвать нежелательную турбулентность на финансовых рынках и задержать продвижение к целям по инфляции, - отмечают эксперты МВФ. - Однако слишком длительный период низких процентных ставок может способствовать дальнейшему наращиванию рыночных и кредитных рисков и усилить уязвимость в среднесрочной перспективе".

МВФ оценил потенциальные последствия продолжающегося увеличения задолженности и длительного роста цен на рисковые активы и сделал вывод, что к 2020 году кредитные спреды будут быстро расширяться в связи с пробитием критических уровней задолженности. В результате усилится тревога инвесторов в связи с устойчивостью долговой нагрузки. В таком случае падение цен на акции может достичь 15%, а жилье может подешеветь на 9%.

Рецессия, которая может стать следствием этих событий, будет не столь глубокой, как спад после мирового финансового кризиса 2008 года. Больше всего, как ожидает МВФ, пострадают государства еврозоны.