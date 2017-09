Доходы ведущих инвестбанков мира от торговли сырьем продолжают падать

Доходы 12 крупнейших инвестиционных банков мира от торговли сырьевыми товарами в первом полугодии 2017 года были минимальными за 11 лет, то есть за весь период расчетов, сообщается в исследовании аналитической компании Coalition.

Совокупная выручка от операций с сырьем в январе-июне составила $1,3 млрд, что на 41% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В основном это обусловлено слабыми результатами на рынках энергоносителей, в том числе природного газа, из-за снижения волатильности и сокращения клиентской активности.

При этом в целом выручка банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) осталась практически стабильной. В первом полугодии она равнялась $38,5 млрд по сравнению с $38,2 млрд годом ранее, то есть выросла менее чем на 1%.

Между тем доходы от торговли акциями снизились на 3% - до $22,6 млрд с $23,4 млрд.

В целом выручка банков в первом полугодии выросла на 4% и достигла $82 млрд против $79,2 млрд за тот же период прошлого года.

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale. При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран c развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.