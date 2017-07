Американские специализированные площадки First Financial Network (FFN, Оклахома-Сити) и The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр) объявили о дебютных для них первичных продажах просроченных кредитов от имени Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"На начальном этапе состоится продажа пакета из 52 кредитов на общую сумму $170 млн (4,6 млрд грн)", - говорится в сообщении FFN в котором компания отмечает, что действует также от имени Нацбанка Украины.

Согласно ему, предлагаемый через эту площадку пакет состоит из коммерческих кредитов, по которым не выполняются кредитные обязательства. Различные кредиты из этого пакета обеспечены различными видами залога, включая большой действующий розничный продуктовый бизнес, завод по производству оборудования, компании по переработке сельхоз продукции, коммерческие объекты недвижимости, землю и другие активы.

FFN уточняет, что речь идет о продаже этого портфеля одним лотом, и добавляет, что затем ожидаются более крупные продажи.

Площадка напоминает, что банковский сектор Украины находится в состоянии рецессии с 2014 года, более 90 банков было ликвидировано, а общая сумма активов, по которым не выполняются кредитные обязательства, оценивается в пределах $28-38 млрд, в связи с чем международные финансовые компании помогают и поддерживают украинское правительство в работе с этими инициативами.

Согласно сообщению, информация, необходимая для проведения due diligence, будет доступна квалифицированным инвесторам через защищенный веб-сайт, а онлайн-торги назначены на 19 сентября 2017 года.

"От имени ФГВФЛ компания DebtX проводит закрытый аукцион стоимостью около 6,5 млрд грн ($240 млн) по кредитам, полученным от ликвидации нескольких банков", - сказано в объявлении на сайте другой площадки.

DebtX указывает, что материалы для due diligence будут доступны в ближайшее время, а предложения начнут приниматься в сентябре.

Обновленный в начале марта этого года Меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF содержал норму о продаже активов на сумму минимум 10 млрд грн на международных платформах проблемных активов до конца июня 2017 года.

ФГВФЛ в середине марта сообщил о запуске совместно с Нацбанком пилотного проекта по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, с привлечением международных консультантов - американских компаний по реализации проблемных активов ООО "Дебтекс Украина" (дочерняя компания DebtX) и ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (дочерняя компания FFN). В рамках проекта эти компании занимаются всей предпродажной подготовкой, маркетингом активов и поиском потенциальных покупателей.

Согласно мартовской информации ФГВФЛ, в пилотном проекте будут задействованы активы, находящиеся в залоге НБУ по выданным кредитам рефинансирования, в восьми банках: ВиЭйБи Банке, Брокбизнесбанке, Дельта Банке, Актив-Банке, банках "Киевская Русь", "Финансы и Кредит" Еврогазбанке и Златобанке. Из этих активов сформировано два пула, которые включают права требования по кредитам с общей суммой задолженности около 5 млрд грн каждый.

По условиям проекта, поиск покупателей на сложившиеся лоты будет осуществляться как в Украине, так и за ее пределами. Информация об активах на украинском и английском языках будет доступна в виртуальной комнате данных. Сами же торги будут проходить в онлайн-режиме в ходе электронных аукционов, стать участником которых смогут все заинтересованные инвесторы, независимо от своего местонахождения.

ФГВФЛ отмечает, что НБУ согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге.

Согласно данным на сайтах американских компаний, DebtX была создана в 2000 году, ее штаб-квартира находится в Бостоне, зарубежные офисы расположены в Великобритании, Испании, Италии и Германии, а FFN была основана в 1989 году и имеет штаб-квартиру в Оклахома-Сити. Обе компании продвигают собственные электронные платформы по торговле долгами.