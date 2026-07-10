Нафта залишається в плюсі, Brent торгується на рівні близько $76,6 за барель

Ціни на нафту залишаються у плюсі в п'ятницю вдень після зниження приблизно на 2% напередодні; у центрі уваги ринку залишається конфлікт на Близькому Сході.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 14:24 торгуються по 76,63 долара за барель, на $0,33 (на 0,43%) вище рівня закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,26 (на 0,36%), до $72,34 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $75,36 за барель, на WTI - до $71,16 за барель. За підсумками тижня вони можуть подорожчати приблизно на 6% і 5% відповідно.

Ніч на п'ятницю в Перській затоці минула спокійніше після двох днів обміну ударами між США та Іраном, що стався після обстрілу іранською стороною комерційних суден в Ормузькій протоці, зазначають ЗМІ.

"Катар, Пакистан та інші регіональні посередники намагаються знизити напруженість між США та Іраном і відновити переговори щодо ядерної угоди", - написав у п'ятницю Axios із посиланням на джерела. Посередники вважають, що Вашингтон і Тегеран досягли прогресу за цим напрямком і хочуть запобігти зриву меморандуму про взаєморозуміння, зазначає портал.

Телеканал CNN напередодні повідомив із посиланням на американське джерело, що переговірники Вашингтона і Тегерана продовжують обговорення технічних питань.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що вважає перемир'я завершеним і не убачає сенсу в продовженні діалогу з Тегераном.

Відсутність нових американських ударів по Ірану чинить тиск на ціни, хоча скорочення поставок Ормузькою протокою перешкоджає їхньому зниженню, написав аналітик UBS Джованні Стауново.

Впевненість ринку в тому, що Вашингтон і Тегеран повернуться до дипломатичного врегулювання конфлікту, стримує зростання цін на нафту, зазначила засновниця Vanda Insights Вандана Харі, додавши, що в котируваннях зберігається значна премія за ризик, зумовлена відсутністю розуміння того, коли відновиться рух суден через Ормузьку протоку.

Новий виток ескалації напруженості на Близькому Сході ставить під сумнів прогноз Міжнародного енергетичного агентства, яке очікує профіциту на ринку наступного року. Укладення довгострокової мирної угоди є "необхідною умовою" для нормалізації пропозиції нафти, зазначається у звіті МЕА.

Поточний прогноз передбачає, що у 2027 році пропозиція нафти перевищуватиме попит на 4,62 млн барелів на добу, тоді як у 2026 році очікується дефіцит у обсязі 860 тис. б/д.

