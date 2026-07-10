Ціни на нафту зростають через побоювання перебоїв із поставками з Близького Сходу

У п'ятницю світові ціни на нафту зросли у зв'язку з новими побоюваннями щодо перебоїв із постачанням із Близького Сходу через відновлення бойових дій між США та Іраном, що обмежило судноплавство через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 19 центів, або 0,25%, до 76,49 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 19 центів, або 0,26%, до 72,27 долара.

«Ціни відійшли від пікових значень, зафіксованих у середині тижня, однак на ринку й надалі зберігається значна премія за геополітичний ризик, оскільки судноплавство через Ормузьку протоку знову майже зупинилося, а чітких ознак відновлення нормального руху поки немає. Водночас очікування, що США та Іран можуть повернутися до дипломатичних переговорів, стримують подальше зростання цін», - зазначила засновниця компанії Vanda Insights, що спеціалізується на аналізі нафтового ринку, Вандана Харі.

У четвер іранські збройні сили завдали ударів по військовій інфраструктурі США в країнах Перської затоки у відповідь на американські атаки по південних прибережних і східних провінціях Ірану. Це ще більше загострило ситуацію після тритижневого перемир'я. Відновлення бойових дій відбулося в день поховання верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який загинув у перший день війни - 28 лютого.

Ескалація конфлікту також відтермінувала повне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, якою до початку війни проходило близько 20% світових морських поставок нафти та скрапленого природного газу. За даними систем моніторингу судноплавства, у четвер рух танкерів через протоку практично припинився, оскільки судновласники оцінювали ризики після нових ударів. Напруженість різко зросла після атаки Ірану на катарське судно зі скрапленим природним газом, яке виходило з Ормузької протоки поблизу узбережжя Оману.

«Попри посилення американських ударів по військових об'єктах Ірану, ринок певною мірою заспокоїло рішення адміністрації Дональда Трампа утриматися від атак на іранську енергетичну інфраструктуру. Цьому також сприяли заяви президента США, який висловив думку, що повномасштабний конфлікт навряд чи відновиться», - зазначив старший стратег із сировинних ринків банку ANZ Деніел Хайнс.