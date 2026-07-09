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Пальне на АЗС України незначно подорожчало: актуальні ціни на 9 липня
18:55 09.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 78,72 грн/л (здорожчав на 2 коп.); бензин марки А-95 - 74,6 грн/л (здорожчав на 3 коп.); бензин марки А-92 - 69,53 грн/л (здорожчав на 13 коп.); дизпальне - 75,94 грн/л (здорожчало на 2 коп.). Середня ціна автогазу становить 40,07 грн/л, тобто на рівні попереднього дня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 74,9 грн/л; автогаз - 38,4 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,95 грн/л; дизпальне - 71,95 грн/л; автогаз - 37,45 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,65 грн/л; дизпальне - 71,19 грн/л; автогаз - 38,06 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 73,9 грн/л; автогаз - 38,9 грн/л.
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