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АНАЛІТИКА

Нафта зростає на тлі напруженості на Близькому Сході, Brent біля $78,8 за барель

Ціни на нафту зростають у четвер вранці, інвесторів турбує ситуація на Близькому Сході.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:14 кч торгуються по $78,78 за барель, що на $0,76 (на 0,97%) вище рівня закриття попередніх торгів. У середу вони подорожчали на $3,86 (на 5,20%), до максимального з 19 червня рівня $78,02 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,71 (на 0,97%), до $74,23 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зросла на $3,08 (на 4,37%), до $73,52 за барель - максимуму з 22 червня.

Американські військові підтвердили нанесення ударів по Ірану другий день поспіль, що дало підстави для побоювань щодо поставок енергоносіїв з Близького Сходу, пише Trading Economics. США заявили, що удари мають на меті знизити здатність Ірану загрожувати судноплавству через Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп напередодні під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що вважає перемир'я закінченим, і припустив можливість взяття Штатами під контроль іранського острова Харк, а також відновлення морської блокади країни.

Зростання нафтових котирувань дещо стримують опубліковані в середу офіційні дані про комерційні запаси нафти в США, згідно з якими минулого тижня вони збільшилися на 3 млн барелів - до 411,4 млн барелів. Товарні запаси бензину за тиждень, що завершився 3 липня, зменшилися на 1,9 млн барелів, дистилятів - знизилися на 4,98 млн барелів.

Аналітики в середньому прогнозували зниження запасів нафти на 2,4 млн барелів, бензину - на 1,6 млн барелів, очікували зростання запасів дистилятів на 600 тис. барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, скоротилися на 52 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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