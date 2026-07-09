Фінансові новини
- |
- 09.07.26
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта зростає на тлі напруженості на Близькому Сході, Brent біля $78,8 за барель
11:42 09.07.2026 |
Ціни на нафту зростають у четвер вранці, інвесторів турбує ситуація на Близькому Сході.
Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:14 кч торгуються по $78,78 за барель, що на $0,76 (на 0,97%) вище рівня закриття попередніх торгів. У середу вони подорожчали на $3,86 (на 5,20%), до максимального з 19 червня рівня $78,02 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,71 (на 0,97%), до $74,23 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зросла на $3,08 (на 4,37%), до $73,52 за барель - максимуму з 22 червня.
Американські військові підтвердили нанесення ударів по Ірану другий день поспіль, що дало підстави для побоювань щодо поставок енергоносіїв з Близького Сходу, пише Trading Economics. США заявили, що удари мають на меті знизити здатність Ірану загрожувати судноплавству через Ормузьку протоку.
Президент США Дональд Трамп напередодні під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що вважає перемир'я закінченим, і припустив можливість взяття Штатами під контроль іранського острова Харк, а також відновлення морської блокади країни.
Зростання нафтових котирувань дещо стримують опубліковані в середу офіційні дані про комерційні запаси нафти в США, згідно з якими минулого тижня вони збільшилися на 3 млн барелів - до 411,4 млн барелів. Товарні запаси бензину за тиждень, що завершився 3 липня, зменшилися на 1,9 млн барелів, дистилятів - знизилися на 4,98 млн барелів.
Аналітики в середньому прогнозували зниження запасів нафти на 2,4 млн барелів, бензину - на 1,6 млн барелів, очікували зростання запасів дистилятів на 600 тис. барелів.
Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, скоротилися на 52 тис. барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Виконання «плану Качки-Кос» становить 15% — Європарламент закликав Україну пришвидшити реформи
ТОП-НОВИНИ
|США можуть дозволити Україні виробляти ракети Patriot за ліцензією — Трамп
|Назва підрозділу на честь УПА викликала критику в Європарламенті
|НАТО підтвердило багатомільярдну підтримку України: €140 млрд на два роки
|Військова підтримка з Канади: Україні передадуть ППО в межах пакета на $900 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Нафта зростає на тлі напруженості на Близькому Сході, Brent біля $78,8 за барель
|Термін дії водійських посвідчень в Україні тепер залежить від категорії транспорту
|Трамп наказав припинити торговельні операції з Іспанією
|США можуть дозволити Україні виробляти ракети Patriot за ліцензією — Трамп
|Нафта зростає більш ніж на 7%, ціна на Brent піднімалася вище $80 за барель
|Україна та Німеччина підписали угоду про виробництво безпілотників BARS
Бізнес
|Антимонопольна справа ЄС: суд залишив у силі штраф €4,1 млрд проти Google
|Microsoft розгортає рекордний ШІ-проєкт, залучивши 6000 інженерів
|Український ринок нових легкових автомобілів виріс на 0,5% у 2026 році
|OpenAI пропонує передати уряду США 5% компанії – FT
|Microsoft активізувала підготовку до епохи квантових обчислень
|Samsung повертається до 1,4-нм техпроцесу, але запуск серійного виробництва відклали до 2029-го
|Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS