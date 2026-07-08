Нафта зростає більш ніж на 7%, ціна на Brent піднімалася вище $80 за барель

Зростання нафтового ринку посилилося в середу, ціна на нафту сорту Brent піднялася вище позначки в $80 за барель на тлі посилення напруженості на Близькому Сході.

Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 18:35 кч становить 79,7 долара за барель, що на 5,54 долара (7,47%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $4,93 (7%), до $75,37 за барель.

Раніше під час сесії ціна Brent піднімалася до $80,07 за барель, WTI - до $75,79 за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що розглядає можливість ударів по Ірану найближчим часом.

"Ми, можливо, знову завдамо їм сильного удару сьогодні ввечері. Я дам їм невелике попередження", - сказав він на полях саміту НАТО в Анкарі.

Трамп зазначив, що незадоволений Тегераном і припустив можливість взяття Штатами під контроль іранського острова Харк, а також відновлення морської блокади країни.

Як повідомлялося, збройні сили США в ніч на середу завдали нових масованих ударів по Ірану у відповідь на нещодавні іранські атаки на торгові судна, що прямували через Ормузьку протоку.

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) у свою чергу завдав удару по американських військових базах у районі Перської затоки.

Дані міністерства енергетики США, оприлюднені в середу, несподівано показали зростання запасів нафти в країні.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 3 млн барелів - до 411,4 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували їхнє зниження на 2,4 млн барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину минулого тижня зменшилися на 1,9 млн барелів, дистилятів - знизилися на 4,98 млн барелів.

