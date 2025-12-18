Нафта залишається в плюсі, Brent біля $59,8 за барель

Ціни на нафту еталонних марок залишаються на позитивній території ввечері в середу після публікації офіційних даних про запаси в США.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:38 кч зростає на $0,84 (1,43%), до $59,76 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час подорожчали на $0,80 (1,45%), до $56,07 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 1,27 млн барелів - до 424,4 млн барелів, повідомило в середу міністерство енергетики країни.

Водночас товарні запаси бензину на тижні, що завершився 12 грудня, зросли на 4,81 млн барелів, дистилятів - на 1,71 млн барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зменшилися на 742 тис. барелів.

За даними Trading Economics, аналітики в середньому прогнозували зниження комерційних запасів нафти на 1,1 млн барелів і збільшення запасів бензину й дистилятів на 2,1 млн і 1,2 млн барелів відповідно.

