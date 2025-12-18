Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта залишається в плюсі, Brent біля $59,8 за барель

Ціни на нафту еталонних марок залишаються на позитивній території ввечері в середу після публікації офіційних даних про запаси в США.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:38 кч зростає на $0,84 (1,43%), до $59,76 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на зазначений час подорожчали на $0,80 (1,45%), до $56,07 за барель.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 1,27 млн барелів - до 424,4 млн барелів, повідомило в середу міністерство енергетики країни.

Водночас товарні запаси бензину на тижні, що завершився 12 грудня, зросли на 4,81 млн барелів, дистилятів - на 1,71 млн барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зменшилися на 742 тис. барелів.

За даними Trading Economics, аналітики в середньому прогнозували зниження комерційних запасів нафти на 1,1 млн барелів і збільшення запасів бензину й дистилятів на 2,1 млн і 1,2 млн барелів відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3384
  0,1536
 0,36
EUR
 1
 49,6291
  0,0393
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 16:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3900  0,11 0,26 42,4200  0,11 0,26
EUR 49,7785  0,12 0,24 49,8055  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес