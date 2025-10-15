Фінансові новини
15.10.25
13:46
RSS
мапа сайту
Ціни на нафту впали через надлишок пропозиції та торговельні напруження між США і Китаєм
08:34 15.10.2025 |
Ціни на нафту впали в середу, продовжуючи падіння попередньої сесії, оскільки інвестори зважили на попередження Міжнародного енергетичного агентства про надлишок пропозиції в 2026 році та торговельні напруження між США і Китаєм, які можуть обмежити попит.
О 06:25 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 21 цент, або 0,3%, до 62,18 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 16 центів, або 0,3%, до 58,54 долара за барель.
Обидва контракти закрилися на п'ятимісячному мінімумі на попередній торговій сесії.
Міжнародне енергетичне агентство заявило у вівторок, що світовий ринок нафти може зіткнутися з надлишком у розмірі 4 мільйонів барелів на день у наступному році, що перевищує попередні прогнози, оскільки виробники ОПЕК+ та їхні конкуренти збільшують видобуток, а попит залишається млявим.
«Ринок зосереджується на надлишку пропозиції на тлі неоднозначних сигналів щодо попиту. Зменшення геополітичних ризиків та ескалація торговельних напружень також чинять додатковий тиск на ціни», - зазначив Емріл Джаміль, старший аналітик з нафти в LSEG.
Торговельна суперечка між США і Китаєм, двома найбільшими споживачами нафти у світі, минулого тижня знову загострилася, і обидві країни ввели додаткові портові збори для суден, що перевозять вантажі між ними. Це підвищить торговельні витрати і порушить вантажопотоки, що, ймовірно, призведе до зниження економічного виробництва.
«У центрі уваги залишатиметься нещодавнє поновлення торговельної напруги між США та Китаєм і ризики, які це несе для світової економіки», - зазначив Тоні Сайкамор, аналітик ринку в IG.
Напруженість між двома найбільшими економіками світу посилилася після того, як минулого тижня Китай оголосив про значне розширення контролю за експортом рідкісноземів, а президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита на китайські товари до 100% і посилити обмеження на експорт програмного забезпечення з 1 листопада.
«Окрім торговельних відносин між США і Китаєм та прогресу в переговорах, ключовим фактором для цін на нафту зараз є ступінь надлишку пропозиції, що відображається у змінах світових запасів», - сказав Ян Ан, аналітик Haitong Futures.
Щоб оцінити попит у США, трейдери чекатимуть на щотижневі дані про запаси. За попередніми даними опитування Reuters, запаси сирої нафти в США минулого тижня, ймовірно, зросли, а запаси бензину та дистилятів, ймовірно, скоротилися.
Шість аналітиків, опитаних Reuters, в середньому оцінили, що запаси сирої нафти за тиждень до 10 жовтня зросли приблизно на 200 000 барелів.
Щотижневий звіт Американського інституту нафти очікується о 16:30 за східним часом (20:30 за Гринвічем) у середу, а дані Адміністрації енергетичної інформації США - о 10:30 за східним часом (14:30 за Гринвічем) у четвер.
Обидва звіти затримуються на один день через свято Колумба/День корінних народів у понеділок.
