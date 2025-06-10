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Нафта подорожчала на тлі спостереження ринку за перемовинами між США і Китаєм
08:29 10.06.2025 |
Ціни на нафту піднялися у вівторок, оскільки інвестори очікують на результати переговорів між США і Китаєм, які можуть прокласти шлях до пом'якшення торговельних напружень і поліпшення попиту на паливо.
О 05:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 28 центів, або 0,4%, до 67,32 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 23 центи, або 0,4%, до 65,52 долара.
У понеділок ціна на нафту марки Brent піднялася до 67,19 долара, що є найвищим показником з 28 квітня, завдяки перспективі укладення торговельної угоди між США і Китаєм.
Торговельні переговори між США і Китаєм мають продовжитися другий день поспіль у Лондоні, оскільки високопосадовці прагнуть пом'якшити напруженість, яка поширилася від мит до обмежень на рідкоземи, що загрожує порушенням глобальних ланцюгів поставок і уповільненням зростання.
Ціни відновилися, оскільки побоювання щодо попиту зникли завдяки торговим переговорам між Вашингтоном і Пекіном та сприятливому звіту про зайнятість у США, хоча існують ризики для поставок з Північної Америки через лісові пожежі в Канаді, заявили аналітики Goldman Sachs.
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що переговори з Китаєм проходять добре і він отримує «тільки хороші звіти» від своєї команди в Лондоні.
Торговельна угода між США і Китаєм може підтримати глобальні економічні перспективи і стимулювати попит на сировинні товари, включаючи нафту.
У той же час Іран заявив, що незабаром представить США контрпропозицію щодо ядерної угоди у відповідь на пропозицію США, яку Тегеран вважає «неприйнятною», а Трамп чітко дав зрозуміти, що сторони залишаються в суперечці щодо того, чи буде країні дозволено продовжувати збагачувати уран на іранській території.
Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, і будь-яке послаблення санкцій США проти Ірану дозволить йому експортувати більше нафти, що вплине на світові ціни на нафту.
Тим часом, опитування Reuters показало, що видобуток нафти ОПЕК у травні зріс, хоча це зростання було обмеженим, оскільки Ірак видобував менше від запланованого, щоб компенсувати попереднє перевиробництво, а Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати збільшили видобуток менше, ніж було дозволено.
ОПЕК+, яка видобуває близько половини світової нафти і включає членів ОПЕК та союзників, таких як Росія, прискорює свій план щодо скасування останнього рівня скорочення видобутку.
«Перспектива подальшого збільшення поставок ОПЕК продовжує нависати над ринком», - зазначив у своїй записці Деніел Хайнс, старший стратег з сировинних товарів в ANZ.
«Постійний перехід до ринкової стратегії (в ОПЕК) призведе до значного надлишку на ринку нафти у другій половині 2025 року і майже напевно спричинить зниження цін на нафту».
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