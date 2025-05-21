Фінансові новини
- |
- 21.05.25
- |
- 08:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта зростає, оскільки повідомлення про можливий напад Ізраїлю на Іран викликають занепокоєння щодо поставок
08:10 21.05.2025 |
Ціни на нафту підскочили більш ніж на 1% в середу після повідомлень про те, що Ізраїль готує удар по іранських ядерних об'єктах, що викликає побоювання, що конфлікт може порушити постачання в ключовому регіоні видобутку нафти на Близькому Сході.
О 05:30 EET липневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 97 центів, або на 1,5%, до 66,35 доларів за барель. Липневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 96 центів, або на 1,6%, до 62,99 долара. Червневий контракт на WTI закінчився у вівторок на позначці $62,56.
Нові розвідувальні дані, отримані Сполученими Штатами, свідчать про те, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, повідомила у вівторок телекомпанія CNN з посиланням на кількох американських чиновників, знайомих з цим питанням.
Неясно, чи прийняли ізраїльські лідери остаточне рішення, додає CNN, посилаючись на чиновників.
«Така ескалація не лише поставить під загрозу постачання до Ірану, але й до значної частини регіону», - заявили в середу сировинні стратеги ING.
Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, і ізраїльська атака може порушити потоки з цієї країни.
Існують також побоювання, що Іран може відповісти блокуванням потоків нафтових танкерів через Ормузьку протоку в Перській затоці, через яку Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак і Об'єднані Арабські Емірати експортують сиру нафту і паливо.
Цього року США та Іран провели кілька раундів переговорів щодо іранської ядерної програми, причому президент США Дональд Трамп відновив кампанію з посилення санкцій на експорт іранської нафти, щоб змусити Іран відмовитися від своїх ядерних прагнень.
Незважаючи на дискусії, американські офіційні особи та Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у вівторок виступили з коментарями, які вказують на те, що обидві сторони залишаються далекими від вирішення проблеми.
«Між США та Іраном ведуться непрямі ядерні переговори, які, в разі успіху, можуть дати ринку додатковий імпульс до зростання. Однак ці переговори, схоже, вичерпують себе», - зазначають аналітики ING.
Тим не менш, з'явилися деякі ознаки поліпшення пропозиції нафти. Минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли, в той час як запаси бензину і дистилятів скоротилися, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.
За тиждень, що закінчився 16 травня, запаси сирої нафти в США, найбільшому споживачі нафти в світі, зросли на 2,5 мільйона барелів, повідомили джерела на умовах анонімності.
Інвестори очікують на урядові дані про запаси нафти в США від Управління енергетичної інформації пізніше в середу.
Крім того, видобуток нафти в Казахстані зріс на 2% в травні, повідомило у вівторок джерело в галузі, що є збільшенням, яке незважаючи на тиск з боку ОПЕК+ на країну щодо скорочення видобутку нафти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України
|ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас
|Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин
|Джерело FT: європейців неприємно вразило те, що Трамп розповів про дзвінок з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Нафта зростає, оскільки повідомлення про можливий напад Ізраїлю на Іран викликають занепокоєння щодо поставок
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,1 мільярда
|Ціни на житло в Україні у I кв.-2025 року зросли на 11,2% - Держстат
|Укроборонпром співпрацюватиме з постачальником боєприпасів для НАТО
|У Раді пропонують звільнити від мит оптоволокно для виробництва БпЛА
|Імпорт сирої нафти у Китай з росії у квітні скоротився на 13%
Бізнес
|У Китаї прогнозують що 50% вантажівок до 2028 року будуть електромобілями
|Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar
|В сонячних інверторах з Китаю знайшли приховані пристрої зв’язку, — Reuters
|Volkswagen відмовиться від позначення ID для електромобілів на користь звичніших назв
|Штучний інтелект Grok раптово заговорив словами Ілона Маска про «геноцид білих»
|США погрожують вдарити по китайських чипах – навіть попри перемир’я в торгівлі
|Qualcomm представила новий чип Snapdragon 7 Gen 4 для смартфонів середнього класу