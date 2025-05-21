Нафта зростає, оскільки повідомлення про можливий напад Ізраїлю на Іран викликають занепокоєння щодо поставок

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 1% в середу після повідомлень про те, що Ізраїль готує удар по іранських ядерних об'єктах, що викликає побоювання, що конфлікт може порушити постачання в ключовому регіоні видобутку нафти на Близькому Сході.

О 05:30 EET липневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 97 центів, або на 1,5%, до 66,35 доларів за барель. Липневі ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 96 центів, або на 1,6%, до 62,99 долара. Червневий контракт на WTI закінчився у вівторок на позначці $62,56.

Нові розвідувальні дані, отримані Сполученими Штатами, свідчать про те, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, повідомила у вівторок телекомпанія CNN з посиланням на кількох американських чиновників, знайомих з цим питанням.

Неясно, чи прийняли ізраїльські лідери остаточне рішення, додає CNN, посилаючись на чиновників.

«Така ескалація не лише поставить під загрозу постачання до Ірану, але й до значної частини регіону», - заявили в середу сировинні стратеги ING.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, і ізраїльська атака може порушити потоки з цієї країни.

Існують також побоювання, що Іран може відповісти блокуванням потоків нафтових танкерів через Ормузьку протоку в Перській затоці, через яку Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак і Об'єднані Арабські Емірати експортують сиру нафту і паливо.

Цього року США та Іран провели кілька раундів переговорів щодо іранської ядерної програми, причому президент США Дональд Трамп відновив кампанію з посилення санкцій на експорт іранської нафти, щоб змусити Іран відмовитися від своїх ядерних прагнень.

Незважаючи на дискусії, американські офіційні особи та Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у вівторок виступили з коментарями, які вказують на те, що обидві сторони залишаються далекими від вирішення проблеми.

«Між США та Іраном ведуться непрямі ядерні переговори, які, в разі успіху, можуть дати ринку додатковий імпульс до зростання. Однак ці переговори, схоже, вичерпують себе», - зазначають аналітики ING.

Тим не менш, з'явилися деякі ознаки поліпшення пропозиції нафти. Минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли, в той час як запаси бензину і дистилятів скоротилися, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

За тиждень, що закінчився 16 травня, запаси сирої нафти в США, найбільшому споживачі нафти в світі, зросли на 2,5 мільйона барелів, повідомили джерела на умовах анонімності.

Інвестори очікують на урядові дані про запаси нафти в США від Управління енергетичної інформації пізніше в середу.

Крім того, видобуток нафти в Казахстані зріс на 2% в травні, повідомило у вівторок джерело в галузі, що є збільшенням, яке незважаючи на тиск з боку ОПЕК+ на країну щодо скорочення видобутку нафти.