Нафта подешевшала більш ніж на $1 на очікуваннях ядерної угоди між США та Іраном

Ціни на нафту впали більш ніж на $1 під час торгів у четвер на очікуваннях потенційної ядерної угоди між США та Іраном, в той час як несподіване збільшення запасів сирої нафти в США минулого тижня посилило занепокоєння інвесторів щодо надлишкової пропозиції.

О 06:05 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,49, або на 2,3%, до $64,60 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 1,46 долара, або на 2,3%, до 61,69 долара.

У середу обидва еталони втратили близько 0,8%.

Іран готовий піти на угоду з США в обмін на зняття економічних санкцій, заявив іранський чиновник в інтерв'ю NBC News, опублікованому в середу.

«Нові продажі були викликані очікуваннями, що ядерна угода між США та Іраном послабить нещодавно посилені санкції США проти Ірану, що потенційно послабить глобальний баланс попиту та пропозиції нафти», - сказав Юкі Такашіма, економіст Nomura Securities.

Саудівська Аравія повністю підтримує американо-іранські ядерні переговори і сподівається на позитивні результати, заявив у середу міністр закордонних справ королівства принц Фейсал бін Фархан Аль-Сауд.

У середу Вашингтон запровадив санкції, спрямовані проти спроб Ірану виробляти компоненти для балістичних ракет на внутрішньому ринку, повідомило Міністерство фінансів США, після того, як у вівторок було запроваджено санкції проти близько 20 компаній, що входять до мережі, яка, за його словами, протягом тривалого часу відправляла іранську нафту до Китаю.

Санкції були запроваджені після четвертого раунду американо-іранських переговорів в Омані, спрямованих на вирішення суперечок щодо ядерної програми Ірану.

Несподіване зростання запасів у США за одну ніч також тисне на ціни, як і фіксація прибутку після того, як нафта відскочила до верхньої межі свого нещодавнього діапазону 55-65 доларів за барель, сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.

«За моїми прогнозами, ми продовжимо бачити ринок, обмежений діапазоном протягом наступного місяця або близько того, однак, якщо не станеться несподіваного геополітичного шоку, коли діапазон буде розширено, це буде в бік зниження, до 50 доларів за барель», - сказав він.

Дані Управління енергетичної інформації показали, що запаси нафти зросли на 3,5 млн барелів до 441,8 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 травня, порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters, які прогнозували скорочення на 1,1 млн барелів.

Промислові дані API також показали значне зростання запасів нафти на 4,3 млн барелів минулого тижня, повідомили джерела на ринку у вівторок.

Організація країн-експортерів нафти і союзних виробників, відома як ОПЕК+, збільшує пропозицію, хоча в середу ОПЕК знизила свій прогноз зростання поставок нафти з США та інших виробників, що не входять в групу ОПЕК+, в цьому році.