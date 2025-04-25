Нафта зростає, але рухається до тижневого падіння під тиском пропозиції

Ціни на нафту зростали в п'ятницю протягом другої сесії на тлі потенційної деескалації торговельної війни між США та Китаєм, але ринок рухався до тижневого падіння на тлі занепокоєння щодо надлишку пропозиції.

О 06:33 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 43 центи до $66,98 за барель, що означає падіння на 1,4% за тиждень.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 42 центи до 63,21 долара за барель, але за підсумками тижня знизилася на 2,3%.

"Сьогодні ціни на нафту дещо зросли, оскільки ринок реагує на ознаки ослаблення напруженості навколо мит Трампа і потенційну зміну політичної позиції ФРС, що сприяє більш широкому відновленню ринку, - сказав старший аналітик LSEG Ан Фам.

"Однак на щотижневій основі ціни знижуються, оскільки зберігаються побоювання щодо надлишкової пропозиції з боку ОПЕК+, а перспективи попиту залишаються невизначеними на тлі триваючої торгової напруженості. Тиск на ціни на нафту також чинить сильніший долар США", - додав він.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що торговельні переговори між США і Китаєм тривають, спростувавши твердження китайської сторони про те, що жодних переговорів не відбулося.

Китай розглядає можливість звільнення деяких видів американського імпорту від своїх 125% тарифів і просить бізнес надати списки товарів, які можуть підпадати під це звільнення, що є найбільшою ознакою стурбованості Пекіна економічними наслідками торговельної війни.

Китай підвищив мита після того, як Трамп оголосив про підвищення мит на китайські товари.

Ціни на нафту впали цього місяця після того, як тарифи викликали занепокоєння щодо світового попиту і розпродаж на фінансових ринках.

Зростає занепокоєння щодо надлишкової пропозиції. Кілька членів ОПЕК+ запропонували групі прискорити збільшення видобутку нафти на другий місяць червня, повідомило агентство Reuters на початку цього тижня.

Сполучені Штати і Росія рухаються в правильному напрямку для припинення війни в Україні, але деякі конкретні елементи угоди ще належить узгодити, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю CBS News.

Припинення війни Росії в Україні та послаблення санкцій може дозволити більшій кількості російської нафти надходити на світові ринки. Росія, член групи ОПЕК+, що включає Організацію країн-експортерів нафти, є одним з найбільших світових виробників нафти разом із США та Саудівською Аравією.

А міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у четвер, що готовий поїхати до Європи для переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Успішні переговори з Європою і США, ймовірно, призведуть до скасування санкцій на експорт іранської нафти. Іран є третім найбільшим виробником нафти в ОПЕК після Саудівської Аравії та Іраку.