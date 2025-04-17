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Нафта продовжує тижневе зростання, оскільки США додали санкції проти Ірану, ОПЕК скорочує
08:36 17.04.2025 |
Ціни на нафту продовжили зростання в четвер на перспективі зменшення пропозиції після того, як Вашингтон ввів додаткові санкції для обмеження торгівлі іранською нафтою, а також після того, як деякі виробники ОПЕК пообіцяли ще більше скоротити видобуток, щоб компенсувати видобуток понад узгоджену квоту.
О 05:21 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 55 центів, або на 0,8%, до 66,40 доларів за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 63,13 доларів за барель, що на 66 центів, або на 1,1%, вище.
Обидва бенчмарки в середу зросли на 2%, досягнувши найвищих рівнів з 3 квітня, і знаходяться на шляху до свого першого тижневого зростання за останні три тижні. Четвер - останній розрахунковий день тижня перед Страсною п'ятницею і Великодніми святами.
«Я думаю, що за ралі стоїть кілька факторів - покриття шортів, слабший долар, що робить нафту дешевшою для купівлі, і тиск США на Іран», - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.
Він додав, що WTI може повернутися до 65-67 доларів за барель, але подальше зростання може бути проблематичним.
«Якщо ми припустимо, що зростання в США буде в кращому випадку рівним протягом наступних двох кварталів, а ВВП Китаю сповільниться до 3-4%, це не дуже добре для нафти», - сказав Сикамор.
У середу адміністрація президента Дональда Трампа ввела нові санкції, спрямовані на експорт нафти з Ірану, в тому числі проти китайського нафтопереробного заводу, посилюючи тиск на Тегеран на тлі переговорів про ескалацію ядерної програми країни.
Посилюючи занепокоєння щодо поставок, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в середу, що отримала оновлені плани Іраку, Казахстану та інших країн щодо подальшого скорочення видобутку, щоб компенсувати викачування понад квоти.
«(Ці фактори), безумовно, могли вплинути на настрої - можна було б стверджувати, що іранський видобуток (не) значний і що квоти ОПЕК частіше порушуються, ніж дотримуються, але обидва фактори сприяли більш бугаєвому настрою», - сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної онлайн-платформи Moomoo.
За його словами, великий попит на американські запаси бензину і дистилятів і менший, ніж очікувалося, приріст тижневих запасів сирої нафти також підтримали ринки.
"Значна частина нещодавнього тиску на світових ринках нафти була пов'язана з побоюваннями неминучого потопу американської нафти, але падіння обсягів переробки свідчить про те, що можуть з'явитися вузькі місця в постачанні", - сказав Маккарті.
Тим не менш, ОПЕК, Міжнародне енергетичне агентство і кілька банків, включаючи Goldman Sachs і JP Morgan, знизили прогнози щодо цін на нафту і зростання попиту цього тижня, оскільки американські мита і заходи у відповідь з боку інших країн призвели до дезорганізації світової торгівлі.
Світова організація торгівлі заявила, що очікує падіння торгівлі товарами цього року на 0,2%, в порівнянні з жовтневим прогнозом зростання на 3,0%.
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