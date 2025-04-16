Нафта падає, оскільки ринки оцінюють наслідки торговельної війни

Ціни на нафту знизилися в середу, оскільки зміни в митній політиці США посилили невизначеність, змусивши трейдерів зважити потенційний вплив торговельної війни між США і Китаєм на економічне зростання і попит на енергоносії.

О 05:15 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 18 центів, або на 0,3%, до 64,49 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 16 центів, або на 0,3%, до 61,17 долара. У вівторок обидва еталони впали на 0,3%.

Очікується, що світовий попит на нафту в 2025 році буде рости найповільнішими темпами за останні п'ять років, а зростання видобутку в США також знизиться через мита президента США Дональда Трампа на торгових партнерів і їхні кроки у відповідь, заявило у вівторок Міжнародне енергетичне агентство.

«Інвестори продовжують намагатися знайти каталізатор для більш значущого відскоку, оскільки очікується, що глобальне зростання сповільниться через американські мита, що ставить під загрозу попит на нафту», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"Тенденція до зниження цін на нафту залишається незмінною, і ми можемо очікувати, що початковий оптимізм щодо скасування мит згасне, а основні макроекономічні фактори, пов'язані з майбутніми економічними даними, можуть повернути ринки до більш тверезої реальності", - додав Йеап Джун Ронг.

Світовий попит на нафту цього року, як очікується, зросте на 730 000 барелів на добу, повідомляє МЕА, що різко нижче від 1,03 млн барелів на добу, які очікувалися минулого місяця. Це скорочення є більшим, ніж скорочення, оголошене в понеділок Організацією країн-експортерів нафти.

«Як підкреслило МЕА, зростання попиту, ймовірно, залишиться помірним, а дисбаланс між світовим попитом і пропозицією нафти тисне на ринок», - сказав Тецу Еморі, генеральний директор Emori Fund Management.

"Якщо фондовий ринок, який зараз перебуває під тиском мит, відновиться, ми можемо побачити ралі цін на нафту, що підштовхне WTI вище 65 доларів. Але без такої підтримки ціни, швидше за все, залишаться на рівні нижче 60 доларів", - сказав він.

Занепокоєння щодо ескалації мит Трампа в поєднанні зі зростанням видобутку ОПЕК+, групи, що складається з ОПЕК та її союзників-виробників, таких як Росія, вже призвели до падіння цін на нафту приблизно на 13% цього місяця.

Невизначеність, пов'язана з торговельною напруженістю, призвела до того, що кілька банків, включаючи UBS, BNP Paribas і HSBC, знизили свої прогнози цін на нафту.

Трамп підвищив мито на китайські товари до нечуваного рівня, що спонукало Пекін запровадити відповідні мита на американський імпорт в умовах посилення торговельної війни між двома найбільшими економіками світу, яка, як побоюються ринки, призведе до глобальної рецесії.

Ще однією ознакою зростання напруженості є те, що Китай наказав своїм авіакомпаніям відмовитися від подальших поставок літаків Boeing у відповідь на рішення США запровадити 145% мита на китайські товари, повідомило у вівторок агентство Bloomberg News.

Тим часом, запаси сирої нафти в США зросли на 2,4 млн барелів за тиждень, що закінчився 11 квітня, в той час як запаси бензину впали на 3 млн барелів, а запаси дистилятів - на 3,2 млн барелів, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.