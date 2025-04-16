Фінансові новини
- |
- 16.04.25
- |
- 15:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта падає, оскільки ринки оцінюють наслідки торговельної війни
08:42 16.04.2025 |
Ціни на нафту знизилися в середу, оскільки зміни в митній політиці США посилили невизначеність, змусивши трейдерів зважити потенційний вплив торговельної війни між США і Китаєм на економічне зростання і попит на енергоносії.
О 05:15 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 18 центів, або на 0,3%, до 64,49 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 16 центів, або на 0,3%, до 61,17 долара. У вівторок обидва еталони впали на 0,3%.
Очікується, що світовий попит на нафту в 2025 році буде рости найповільнішими темпами за останні п'ять років, а зростання видобутку в США також знизиться через мита президента США Дональда Трампа на торгових партнерів і їхні кроки у відповідь, заявило у вівторок Міжнародне енергетичне агентство.
«Інвестори продовжують намагатися знайти каталізатор для більш значущого відскоку, оскільки очікується, що глобальне зростання сповільниться через американські мита, що ставить під загрозу попит на нафту», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
"Тенденція до зниження цін на нафту залишається незмінною, і ми можемо очікувати, що початковий оптимізм щодо скасування мит згасне, а основні макроекономічні фактори, пов'язані з майбутніми економічними даними, можуть повернути ринки до більш тверезої реальності", - додав Йеап Джун Ронг.
Світовий попит на нафту цього року, як очікується, зросте на 730 000 барелів на добу, повідомляє МЕА, що різко нижче від 1,03 млн барелів на добу, які очікувалися минулого місяця. Це скорочення є більшим, ніж скорочення, оголошене в понеділок Організацією країн-експортерів нафти.
«Як підкреслило МЕА, зростання попиту, ймовірно, залишиться помірним, а дисбаланс між світовим попитом і пропозицією нафти тисне на ринок», - сказав Тецу Еморі, генеральний директор Emori Fund Management.
"Якщо фондовий ринок, який зараз перебуває під тиском мит, відновиться, ми можемо побачити ралі цін на нафту, що підштовхне WTI вище 65 доларів. Але без такої підтримки ціни, швидше за все, залишаться на рівні нижче 60 доларів", - сказав він.
Занепокоєння щодо ескалації мит Трампа в поєднанні зі зростанням видобутку ОПЕК+, групи, що складається з ОПЕК та її союзників-виробників, таких як Росія, вже призвели до падіння цін на нафту приблизно на 13% цього місяця.
Невизначеність, пов'язана з торговельною напруженістю, призвела до того, що кілька банків, включаючи UBS, BNP Paribas і HSBC, знизили свої прогнози цін на нафту.
Трамп підвищив мито на китайські товари до нечуваного рівня, що спонукало Пекін запровадити відповідні мита на американський імпорт в умовах посилення торговельної війни між двома найбільшими економіками світу, яка, як побоюються ринки, призведе до глобальної рецесії.
Ще однією ознакою зростання напруженості є те, що Китай наказав своїм авіакомпаніям відмовитися від подальших поставок літаків Boeing у відповідь на рішення США запровадити 145% мита на китайські товари, повідомило у вівторок агентство Bloomberg News.
Тим часом, запаси сирої нафти в США зросли на 2,4 млн барелів за тиждень, що закінчився 11 квітня, в той час як запаси бензину впали на 3 млн барелів, а запаси дистилятів - на 3,2 млн барелів, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації
|ЗМІ: США пом'якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні в угоді про надра
|У Міненерго кажуть, що не отримували офіційної позиції уряду Болгарії щодо реакторів
|Справа про «яйця по 17» для ЗСУ: Суд випустив усіх затриманих підозрюваних під заставу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Рада ухвалила в 1-му читанні законопроєкт про фінансову та кадрову автономію профосвіти
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent біля $65,2 за барель
|Виробництво озброєння: у Міноборони розповіли про обговорення контрактів під час «Рамштайну»
|Рада ліквідувала схему викупу комунального майна шляхом «невід'ємних поліпшень»
|В Україні падають продажі пального
|Цей рік буде вирішальним для паливного ринку України
Бізнес
|Samsung отримала дозвіл на збільшення робочого часу співробітників з виробництва чипів
|Google оновила вимоги до реклами криптокомпаній в EC через впровадження MiCA
|НАТО приймає на озброєння систему штучного інтелекту Palantir, яка вже використовується в Україні
|Google вимагає мінімум 32 ГБ пам'яті для сертифікації смартфонів з Android 15
|Південна Корея інвестує $23 мільярди у свої чипи на тлі митних заяв Трампа
|NVIDIA переносить виробництво в США. Наразі не відеокарт, а кластерів для ШІ
|Blue Origin запустила у космос перший жіночий екіпаж із Кеті Перрі на борту