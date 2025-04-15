Нафта зростає на потенційних звільненнях від мит на автомобілі в США та зростанні імпорту нафти в Китай

Ціни на нафту зросли у вівторок, підтримані новими звільненнями від мит, запропонованими президентом США Дональдом Трампом, а також відновленням імпорту нафти в Китай в очікуванні скорочення поставок з Ірану.

О 05:50 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 12 центів, або на 0,2%, до 65 доларів за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 13 центів, або на 0,2%, до 61,66 долара.

«Трамп надав пільги на електронні мита і дав сигнал про послаблення автомобільних мит, що розглядається як відступ від раніше оголошених імпортних зборів, отже, надає деяке полегшення ризиковим активам, включаючи нафту», - сказала незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг.

«Однак ралі в акціях і сировинних товарах, що викликають зростання, викликає скептицизм, оскільки його політика є непередбачуваною».

Останнім кроком у торговельній війні Трампа стало те, що він заявив, що розглядає можливість зміни 25% мит на імпорт іноземних автомобілів і автозапчастин з Мексики, Канади та інших країн.

Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на світових ринках нафти і підштовхнула ОПЕК в понеділок знизити прогноз попиту вперше з грудня.

Адміністрація Трампа оголосила в п'ятницю, що надасть виключення з мит на смартфони, комп'ютери та деякі інші електронні товари, більшість з яких імпортується з Китаю. Це призвело до того, що обидва нафтові бенчмарки трохи зросли в понеділок.

У неділю Трамп заявив, що оголосить митну ставку на імпортні напівпровідники протягом наступного тижня, а в понеділок у Федеральному реєстрі США з'явилася інформація про те, що адміністрація почала розслідування щодо імпорту напівпровідників 1 квітня.

«Ринок засвоює швидкоплинні політичні події на митному фронті, балансуючи між ними та ядерними переговорами між США та Іраном», - зазначають аналітики ING у своєму звіті за вівторок.

«Очевидно, що ринок більше зосереджений на митах і на тому, що вони означають для попиту на нафту».

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив в п'ятницю, що Сполучені Штати можуть зупинити експорт іранської нафти в рамках плану Трампа по тиску на Тегеран через його ядерну програму.

Підтримку цінам також надали дані в понеділок, які показали, що імпорт сирої нафти в Китай в березні виріс майже на 5% в порівнянні з попереднім роком, оскільки надходження іранської нафти різко зросли в очікуванні більш жорстких санкцій США.

Казахстан заявив у понеділок, що його видобуток нафти впав на 3% за перші два тижні квітня порівняно з березневим середнім показником, підтвердивши повідомлення Reuters, хоча це все ще залишає його видобуток вище квоти ОПЕК+.