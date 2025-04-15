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АНАЛІТИКА

Імпорт бензину в березні зріс на 26%

 

У березні постачання бензину в країну становило 98,8 тис. т, що на 26% більше порівняно з лютим і на 38% - з аналогічним періодом минулого року. Загалом за I квартал 2025 року було імпортовано 272 тис. т, або на 16% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомили у Консалтинговій групі «А-95».

Імпорт бензину в березні зріс на 26%

 

За три місяці цього року порівняно з 2024-м суттєво зріс - у 2,4 раза - імпорт з Литви й Німеччини, до сумарних 71 тис. т і 58,5 тис. т (приблизно порівну PCK Schwedt і Holborn Europa Raffinerie).

З вересня 2024 року, після реконструкції залізничного термінала «Моцкава», Литва у місячній динаміці (окрім лютого) стала найбільшим постачальником бензину в Україну. Зміцненню своїх позицій литовський виробник має завдячувати компанії WOG, яка наростила закупівлю у квартальній динаміці майже у 2,7 раза (41,3 тис. т проти 15,5 тис. т).

Німецьке пальне сенсаційно випередило відвантаження з Польщі, які зменшилися на 23%, до 49,8 тис. т.

Імпорт бензину в березні зріс на 26%

 

У березні тенденція зберігалася. Порівняно з лютим постачання з Литви зросли у 2,1 раза (32,9 тис. т), з Німеччини - на 40%, до 22 тис. т.

Водночас обсяги з Польщі скоротилися на 31% через зменшення відвантажень з PNK Orlen. ОККО, яка є ключовим клієнтом цього НПЗ, не дорахувалась 38%, або 4,9 тис. т, частково компенсувавши їх бензином з Orlen Lietuva.

На відміну від Польщі, імпорт бензину з Румунії зріс на 42%, до 23,7 тис. т. 91% належить OMV Petrom (21,6 тис. т, +14%), 8% - Rompetrol Rafinare (2 тис. т, останній раз заїжджав у першій декаді жовтня минулого року), решта - Oscar Downstream (2 бензовози, -36%).

Нагадаємо, з третьої декади березня OMV почала відвантаження бензинів автомобільним транспортом з оновленої нафтобази в Бухаресті, потужністю 5 тис. т на місяць. Основним споживачем румунського пального є ОККО (15,8 тис. т, або 67% загального імпорту з цього напрямку).

У 5 разів, хоча всього до 0,5 тис. т, збільшилося постачання бензинів з Болгарії. З базисів у Русе й Новому Іскирі болгарський трейдер Saksa відвантажував кременчуцькій «Солар Оіл» і ТД «Євро Нафта» автопартії бензинів походженням з ЄС і Угорщини.

Імпорт бензину в березні зріс на 26%

 

На манежі

Незмінна трійка лідерів - ОККО, WOG і UPG - наростила постачання бензину і сумарно привезла 69,2 тис. т, що становило 70% загального імпорту (проти 64% місяцем раніше).

Суттєво збільшила відвантаження UPG - на 70%, до 12,1 тис. т. Нагадаємо, все пальне компанія везе з німецького PCK Schwedt.

ОККО й WOG наростили постачання на 15% і 63% відповідно, до 32,8 і 24,3 тис. т.

У ТОП-10 з'явилися гуртовики, а саме УНТК і «Люкс Країна», яка востаннє імпортувала пальне у жовтні минулого року. Перша відвантажила 1,3 тис. т бензину з Литви й Молдови, друга - 2 тис. т ресурсу Rompetrol Rafinare з Румунії.

Скоротили свої закупівлі бензину економмережі VST, «Паралель» (Мotto) і «БРСМ-Нафта». Середньодобовий імпорт цих компаній знизився на 14%, 15% і 8%, до 65 т, 55 т і 50 т.

Загалом на частку ТОП-10 припало 83% загального імпорту ресурсу (81,9 тис. т) проти 80% у лютому.

Імпорт бензину в березні зріс на 26%
За матеріалами: EnKorr
 

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