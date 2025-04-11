Ціни на нафту стабілізувалися, але завершують тиждень у мінусі, Brent - близько $63,4 за барель

Ціни на нафту в п'ятницю стабілізувалися близько рівня закриття попередньої сесії, але завершують зниженням другий тиждень поспіль на тлі ескалації торговельної війни США й Китаю.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:10 EET становить $63,38 за барель, що на $0,05 (0,08%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні на цей час на $0,03 (0,05%), до $60,1 за барель.

З початку цього тижня ціни на нафту знизилися приблизно на 3%, протягом минулої семиденки обидві марки подешевшали майже на 11%.

У п'ятницю ціна Brent підвищувалася до $64,37 за барель, WTI - до $61,09 за барель, проте котирування розвернулися вниз на новині про підвищення Китаєм мит для американських товарів.

Пекін збільшив мита для США до 125% з 84% як захід у відповідь на оголошені раніше Вашингтоном кроки. Нові тарифи почнуть діяти з 12 квітня, повідомило Міністерство фінансів КНР. Раніше цього тижня мита для Китаю були збільшені, і, як повідомили в Білому домі, сягнули 145%.

Мінфін КНР при цьому дав зрозуміти, що подальшого підвищення тарифів з боку Китаю не буде. Ринкового попиту на американські товари за таких мит немає, і Пекін "не звертатиме увагу" на нове підвищення тарифів Вашингтоном, якщо воно відбуватиметься, заявили в китайському Мінфіні.

Інвестори побоюються, що затягування торговельної суперечки між США і Китаєм призведе до скорочення обсягів світової торгівлі, зруйнує торговельні маршрути та зрештою призведе до уповільнення глобального економічного зростання. Крім того, це негативно вплине на попит на нафту, оскільки дві країни є її найбільшими світовими споживачами.

"Ступінь ослаблення світового попиту на нафту в цьому новому сценарії залежатиме від масштабу наслідків для китайської економіки", - зазначає аналітик із сировинних ринків Commerzbank Research Барбара Ламбрехт, яку цитує The Wall Street Journal.