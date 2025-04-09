Нафта подешевшала на 4%, оскільки США запровадили 104% мита на Китай

У середу ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останні чотири роки на тлі побоювань щодо попиту, викликаних ескалацією митної війни між США і Китаєм, двома найбільшими економіками світу, і прогнозами щодо збільшення поставок.

О 06:23 EET ф'ючерси на нафту марки Brent втратили $2,38, або 3,79%, до $60,44 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI впали на $2,46, або на 4,13%, до $57,12. Обидва контракти досягли найнижчого рівня з лютого 2021 року.

Шестимісячний спред для Brent впав до 79 центів, що є найнижчим рівнем з середини листопада, оскільки на ринку спостерігався потенційний профіцит. Спред впав на 86% з максимуму в 5,69 долара 15 січня, який відображав скорочення пропозиції та очікування відновлення попиту в Китаї.

І Brent, і WTI падають вже п'ять сесій поспіль після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення значних мит на більшість імпортних товарів, викликавши побоювання, що глобальна торговельна війна підірве економічне зростання і вдарить по попиту на паливо.

Запроваджені президентом Дональдом Трампом 104% мита на китайські товари набули чинності в середу з 12:01 за східним часом (04:01 за Гринвічем), додавши до мит ще 50% після того, як Пекін не зміг скасувати свої відповідні мита на американські товари до встановленого Трампом опівдні у вівторок крайнього терміну.

Пекін пообіцяв не піддаватися на те, що він назвав шантажем США після того, як Трамп пригрозив додатковими 50% митами на китайські товари, якщо країна не скасує свої 34% мита у відповідь.

«Агресивна відповідь Китаю зменшує шанси на швидку угоду між двома найбільшими економіками світу, викликаючи зростаючі побоювання економічної рецесії в усьому світі», - сказав Є Лін, віце-президент нафтових товарних ринків в Rystad Energy.

«Зростання попиту на нафту в Китаї від 50 000 до 100 000 барелів на добу перебуває під загрозою, якщо торговельна війна триватиме довше, однак сильніший стимул для збільшення внутрішнього споживання може пом'якшити втрати», - сказала вона.

Минулого тижня ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та їхніх союзників, включаючи Росію, прийняла рішення про збільшення видобутку нафти в травні на 411 000 барелів на добу, що, на думку аналітиків, може призвести до профіциту на ринку.

Зараз Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту Brent і WTI можуть знизитися до 62 і 58 доларів за барель до грудня 2025 року і до 55 і 51 долара за барель до грудня 2026 року.

На тлі падіння цін на нафту в понеділок ціна на російську нафту марки ВСТО вперше в історії впала нижче верхньої межі західних цін на рівні 60 доларів за барель.

Позитивним сигналом для попиту стали дані галузевої групи Американського інституту нафти, які показали, що запаси нафти в США впали на 1,1 млн барелів за тиждень, що закінчився 4 квітня, порівняно з очікуваннями опитування Reuters щодо зростання запасів на 1,4 млн барелів.

Офіційні дані про запаси від Управління енергетичної інформації будуть опубліковані в середу о 10:30 ранку за східним часом (14:30 за Гринвічем).

