Ціни на нафту відскочили на 1% після значних втрат, спричинених митами

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у вівторок, відігравши невелику частину нещодавніх втрат, оскільки трейдери залишалися на межі через уповільнення попиту на тлі швидкої ескалації торговельної війни, очолюваної США.

Ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму на останніх сесіях після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про різкі взаємні мита на кілька великих економік. Мита Трампа набудуть чинності з середи.

Особливе занепокоєння нафтових ринків викликає зростання торгової напруженості між Китаєм і США після того, як Пекін відповів на останні митаТрампа і пообіцяв «боротися до кінця», якщо президент підвищить свої мита ще більше.

Ринки побоювалися, що мита Трампа підірвуть глобальне економічне зростання і зашкодять попиту на нафту. Зростаючі побоювання щодо рецесії в США додають до цього побоювання.

О 04:15 EET ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 1,1% до 64,93 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 1,3% до 61,21 долара за барель.

У понеділок Трамп пригрозив ввести додаткові 50% мита на Китай, якщо Пекін не скасує свої нещодавні заходи у відповідь.

Але Пекін засудив цю погрозу, попередивши про подальшу ескалацію торгового конфлікту, якщо Трамп не відступить.

Нові митні погрози Трампа були «помилкою над помилкою», - заявив у своїй заяві речник Міністерства торгівлі США.

Водночас було помічено, що Пекін також готується надати більшу економічну підтримку, щоб компенсувати вплив мит Трампа. Повідомлялося, що Китай розглядає можливість прискорення запланованих заходів зі стимулювання економіки, а Народний банк також пообіцяв збільшити підтримку ліквідності на місцевих ринках.

Китай є найбільшим у світі імпортером нафти, хоча попит на сиру нафту в країні в останні роки неухильно знижувався через тривалу економічну слабкість. Мита Трампа потенційно можуть посилити цю тенденцію.

Але очікується, що у відповідь на нові мита Пекін також активізує свої зусилля зі стимулювання економіки.

Ціни на нафту отримали певну премію за ризик через постійну геополітичну напруженість на Близькому Сході, оскільки Ізраїль продовжував наступ на ХАМАС, в той час як палестинське угруповання також завдало удару у відповідь по Єрусалиму.

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом практично зірвалося в березні на тлі розбіжностей щодо звільнення заручників з боку ХАМАСу.

З іншого боку, Росія, схоже, затягувала з припиненням вогню в Україні, незважаючи на наполегливі зусилля американських чиновників укласти з Києвом угоду про видобуток корисних копалин, а також залучити Москву за стіл переговорів.