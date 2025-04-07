Нафта продовжує падати, оскільки торговельна напруженість між США та Китаєм підживлює побоювання рецесії

Ціни на нафту впали більш ніж на 3% в понеділок, продовживши втрати минулого тижня, оскільки ескалація торговельної напруженості між США та Китаєм розпалила побоювання рецесії, що призведе до зниження попиту на нафту.

О 07:14 EET ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 1,41 долара, або на 2,15%, до 64,17 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 1,35 долара, або 2,18%, до 60,64 долара. На мінімумі сесії обидва бенчмарка впали більш ніж на 3% і досягли найнижчих рівнів з квітня 2021 року.

У п'ятницю нафта впала на 7%, оскільки Китай підвищив мита на американські товари, що призвело до ескалації торгової війни, яка змусила інвесторів оцінювати ймовірність рецесії. Минулого тижня Brent втратила 10,9%, а WTI - 10,6%.

«Важко побачити нижню межу для нафти, якщо паніка на ринках не вщухне, і важко уявити, що це станеться, якщо Трамп не скаже щось, щоб зупинити наростаючі страхи щодо глобальної торговельної війни та рецесії», - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, яка займається аналізом нафтового ринку.

У відповідь на мита президента США Дональда Трампа Китай заявив у п'ятницю, що запровадить додаткові мита в розмірі 34% на американські товари, підтвердивши побоювання інвесторів щодо початку повномасштабної глобальної торговельної війни.

Імпорт нафти, газу та нафтопродуктів був звільнений від нових масштабних мит Трампа, але ця політика може призвести до зростання інфляції, уповільнення економічного зростання та посилення торговельних суперечок, що негативно вплине на ціни на нафту.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у п'ятницю, що нові мита Трампа «більші, ніж очікувалося», і економічні наслідки, включаючи вищу інфляцію і повільніше зростання, ймовірно, будуть такими ж.

Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників (ОПЕК+) вирішила просунути плани щодо збільшення видобутку нафти. Тепер група має намір у травні повернути на ринок 411 000 барелів на добу, в порівнянні з раніше запланованими 135 000 б/д.

«Цей потенційний приплив пропозиції, що змінює скорочення, яке тривало протягом останніх двох років, являє собою серйозну зміну в динаміці ринку і виступає значним зустрічним вітром для цін», - сказав Сугандха Сачдева, засновник SS WealthStreet, дослідницької фірми, що базується в Нью-Делі.

На вихідних міністри країн ОПЕК+ наголосили на необхідності повного дотримання цільових показників видобутку нафти і закликали надвиробників подати плани до 15 квітня, щоб компенсувати надлишкове видобування.

На геополітичному фронті Іран у неділю відкинув вимоги США провести прямі ядерні переговори або зазнати ударів. Росія заявила, що захопила Басівку в Сумській області України, і заявила, що її війська атакують кілька прилеглих населених пунктів.