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Автогаз у гурті продовжує дешевшати

Автогаз у гурті продовжує дешевшати

 

На початку квітня ціни на скраплений газ підтримали затяжне зниження, що почалося в другій половині березня.

За тиждень, з 26 березня по 1 квітня, вартість LPG у прайсах трейдерів упала в середньому на 380 грн/т, до 56 870 грн/т. На аукціонах держвиробників 2 квітня вартість ресурсу знизилася більше ніж на 500 грн/т, до 54 500-55 955 грн/т. Приватні видобувні компанії продемонстрували падіння на 200-840 грн/т, до 54 600-55 200 грн/т, свідчать дані Української енергетичної біржі, моніторингу Консалтингової групи «А-95» і опитування учасників ринку.

Початкові ціни на аукціоні (55 851 і 56 384 грн/т) підтримки серед учасників торгів не знайшли. Продажі розпочалися після зниження вартості до 55 000 грн/т. Загалом «Укрнафта» реалізувала продукт за 54 500-55 700 грн/т, «Укргазвидобування» - за 54 500-55 955 грн/т. Сумарно компанії виставили на УЕБ 4,5 тис. т пального (на 6% нижче, ніж минулого тижня), з яких реалізовано близько 4,1 тис. т.

Ринок майже відразу відреагував на аукціон: у західних і центральних регіонах з'явилися дешевші пропозиції газу, ніж були до торгів. Наприклад, у столиці стартова ціна на суміш густиною 538 кг/м3 знизилася на 200 грн, до 56 500 грн/т. На заході залежно від густини вартість LPG змінилася з 55 700-56 800 грн/т до 55 000-55 500 грн/т

Драйвером зниження цін є здешевшання імпортного ресурсу й обсяги постачання на тлі низьких проливів. В одній з мереж поділилися спостереженнями, згідно з якими у березні реалізація автогазу знизилася на 14-15% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як раніше повідомляв enkorr, просідання цін у Польщі пов'язане зі слабким попитом з боку українських компаній і всередині країни. З урахуванням транспорту до українського кордону ціни на польський газ становлять $731-767/т, або біля 53 545-55 330 грн/т (за курсом міжбанку на 2 квітня).

«Економічно газ із Польщі, наприклад із Сокулок чи Вульки-Добринської, рахується в столиці, але є базиси з меншим транспортним плечем», - розповів один зі співрозмовників.

Наприклад, сьогоднішній газ з аукціону в Києві вийде за 55 940-56 940 грн/т, з Польщі - за 55 815-57 600 грн/т.

Orlen Lietuva хоч і зупинився на плановий ремонт, але газ українським компаніям вантажить. «Поки ніяких суттєвих ввідних на час ремонту від заводу не було. Цей тиждень підтверджували, а що далі буде невідомо», - зазначив один з імпортерів литовського газу. Але, з його слів, орленівський газ не проходить за ціною. За підрахунками enkorr, він виходить у середньому на $10-20/т дорожчим за газ з Польщі.

На півдні після зниження цін Sonatrach вартість суміші густиною 519-525 кг/м3 становить 54 600-54 800 грн/т («Мартін Трейд», «Вігазтрейд»). Через прохолодну погоду, яку обіцяють синоптики протягом цього і наступного тижнів, компанії ще везуть більш легкий газ. «БРСМ-Нафта» на тижні пропонувала більш важкий газ (541 кг/м3) за 53 900 грн/т.

Зі слів південних трейдерів, попит на газ після зростання на тлі невеликого дефіциту знову демонструє слабкість. «За газ питають, але хочуть нижчу ціну», - розповів один з імпортерів.

Крім того, ще одним фактором слабкої активності на аукціонах є обсяги імпорту. Минулого тижня в країну заїхало 17,6 тис. т газу, що на 63% більше, ніж тижнем раніше. До того ж до кінця цього тижня-на початку наступного на південь, як мінімум у трьох імпортерів («БРСМ-Нафти», «Мартін Трейду» і «Данкор Трейду»), повинен зайти ресурс сумарним обсягом близько 6,7 тис. т.

Як вважають у великій паливній компанії, ціни на газ майже досягли дна. «Ціни й так досить низькі. Подальше коригування можливе шляхом валютного курсу», - додали в ній.
За матеріалами: EnKorr
 

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