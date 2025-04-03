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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту падають через вищі, ніж очікувалося, митаТрампа, які, як очікується, скоротять попит

 

Ціни на нафту впали на 3% в четвер після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові масштабні мита, які, на думку інвесторів, викличуть глобальну торговельну війну, що призупинить економічне зростання і обмежить попит на паливо.

О 06:31 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,60 долара, або на 2,13%, до 73,35 долара за барель після падіння на 3,2% раніше, що стало найбільшим денним зниженням з 5 березня. Ф'ючерси на нафту WTI в США впали на $1,62, або на 2,26%, до $70,09 після падіння на 3,4% напередодні.

У середу Трамп оголосив про введення 10% мінімального мита на більшість товарів, що імпортуються в США, найбільшого в світі споживача нафти, а також про набагато вищі мита на товари з десятків країн, запустивши глобальну торговельну війну, яка загрожує зростанням інфляції і зупинкою економічного зростання в США і в усьому світі.

«Оголошення США про мита явно застало ринки зненацька. Спекуляції, що передували оголошенню, припускали фіксований тариф на рівні 15-20%, але остаточне рішення виявилося більш яструбиним», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG, в електронному листі.

«Що стосується цін на нафту, то зараз фокус уваги зміщується на перспективи глобального зростання, які, ймовірно, будуть переглянуті в бік погіршення через ці вищі, ніж очікувалося, мита», - додав він.

Імпорт нафти, газу і нафтопродуктів був звільнений від нових мит, заявив Білий дім у середу.

Мита викликали падіння ринків у четвер: японський Nikkei впав до восьмимісячного мінімуму, китайський юань впав до найнижчого рівня за сім тижнів, а фондові ринки обвалилися на початку торгів в Азії.

«Ми знаємо, що це буде негативно впливати на торгівлю, економічне зростання і, відповідно, на зростання попиту на нафту. Але ми не знаємо, наскільки це буде погано, оскільки наслідки проявляться трохи пізніше», - сказав Бьярне Шилдроп, головний аналітик SEB по сировинним товарам.

У середу аналітики UBS знизили прогноз ціни на нафту на 3 барелі у 2025-2026 роках до 72 доларів за барель, посилаючись на слабкіші фундаментальні показники.

Трейдери та аналітики тепер очікують більшої волатильності цін у найближчій перспективі, оскільки мита можуть змінитися, оскільки країни намагаються домовитися про зниження ставок або запровадити відповідні мита.

Посилюючи ведмежі настрої, дані Управління енергетичної інформації в середу показали, що запаси нафти в США минулого тижня зросли на несподівано великі 6,2 мільйона барелів, всупереч прогнозам аналітиків щодо зниження на 2,1 мільйона барелів.

Запаси зросли на тлі різкого збільшення імпорту з Канади, яка очікувала, що мита на її поставки нафти в США можуть вдарити по ній.

Дані EIA також показали, що попит на бензин був нижчим минулого тижня, а нафтопереробні заводи працювали менше в той час року, коли заводи повинні виробляти більше пального напередодні літнього сезону водіння.

За матеріалами: investing.com
 

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