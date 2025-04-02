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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує зростання на побоюваннях щодо поставок, а торгова війна обмежує зростання

 

Ціни на нафту зросли у вівторок після погроз президента США Дональда Трампа ввести додаткові мита на російську нафту і атакувати Іран, хоча занепокоєння щодо впливу торгової війни на глобальне зростання обмежило підйом.

О 06:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 16 центів, або на 0,2%, до 74,93 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися на 13 центів, або на 0,2%, до 71,61 долара.

Днем раніше контракти досягли п'ятитижневих максимумів.

«Короткострокові ризики перекошені в бік зростання, а загрози США щодо введення вторинних мит на російську та іранську нафту змушують учасників ринку враховувати в ціні ризики скорочення поставок нафти», - сказав Єп Чжун Ронг, ринковий стратег IG.

Однак більш широкі теми все ще обертаються навколо занепокоєння майбутніми митами, що впливають на світовий попит, а також перспективами збільшення пропозиції з боку ОПЕК+ і США, сказав Йеп.

Опитування 49 економістів і аналітиків, проведене агентством Reuters у березні, показало, що цього року ціни на нафту залишатимуться під тиском мит США та економічного спаду в Індії та Китаї, в той час як ОПЕК+ збільшить пропозицію.

Уповільнення глобального зростання призведе до зниження попиту на паливо, що може компенсувати будь-яке скорочення пропозиції через погрози Трампа.

Після того, як новини про погрози Трампа спочатку підвищили ціни в понеділок, трейдери повідомили Reuters, що вони розглядають попередження президента на адресу Росії, як мінімум, як блеф.

У неділю Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що він дуже розлючений на президента Росії Владіміра Путіна і запровадить додаткові мита від 25% до 50% для російських покупців нафти, оскільки Москва намагається заблокувати зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.

Мита для покупців нафти з Росії, другого за величиною експортера нафти у світі, порушать світове постачання і завдадуть шкоди найбільшим клієнтам Москви - Китаю та Індії.

Трамп також пригрозив Ірану аналогічними митами і бомбардуваннями, якщо Тегеран не досягне угоди з Білим домом щодо своєї ядерної програми.

«Поки що це виглядає лише як погроза для Росії та Ірану. Однак, якщо вона стане реальністю, це створить значні ризики для ринку, враховуючи значні обсяги експорту нафти з обох країн», - заявили у вівторок сировинні стратеги ING.

Ринок чекає на щотижневі дані про запаси від Американського інституту нафти, які будуть опубліковані пізніше у вівторок, напередодні офіційної статистики від Управління енергетичної інформації в середу.

П'ять аналітиків, опитаних Reuters, в середньому оцінили, що запаси нафти в США скоротилися приблизно на 2,1 млн барелів за тиждень до 28 березня.

Тим часом, слабший долар у вівторок також підтримував ринок. М'якший долар підтримує попит на нафту, оскільки робить нафту дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

За матеріалами: investing.com
 

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