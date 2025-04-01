Ціни на нафту знижуються, незважаючи на попередження Трампа про можливі мита для покупців російської нафти

Ціни на нафту знизилися в понеділок, прямуючи до помірних квартальних втрат, незважаючи на попередження президента США Дональда Трампа про те, що він може ввести додаткові мита для покупців російської нафти, якщо відчує, що Москва блокує його зусилля по припиненню війни в Україні.

О 06:30 EET більш активні червневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 30 центів, або на 0,4%, до 72,46 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate знизилась на 33 центи, або на 0,5%, до 69,03 долара за барель. Термін дії ф'ючерсу на нафту марки Brent, яка подешевшала на 26 центів, або на 0,4%, до 73,36 долара, закінчується пізніше в понеділок.

Обидва еталони перебувають на шляху до того, щоб закінчити місяць трохи нижче і зафіксувати перше квартальне падіння за останні два квартали.

У неділю Трамп заявив, що він «розлючений» на президента Росії Владіміра Путіна і запровадить додаткові мита на 25%-50% для покупців російської нафти, якщо відчує, що Москва перешкоджає його зусиллям по закінченню війни в Україні. Трамп заявив, що може запровадити нові торговельні заходи протягом місяця.

«Є кілька способів усвідомити заголовки і розпродаж. Перший полягає в тому, що ринок не купується на погрози Трампа і не вірить в них, - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

«Друга причина полягає в тому, що погрози Трампа, якщо вони будуть реалізовані, стануть ще одним кроком на шляху до торговельної війни, що негативно вплине на глобальне зростання і попит на сиру нафту».

У неділю Трамп також пригрозив Ірану бомбардуваннями і вторинними митами, якщо Тегеран не дійде згоди з Вашингтоном щодо своєї ядерної програми.

Тим часом, група ОПЕК+, яка складається з ОПЕК і союзників на чолі з Росією, має намір розпочати свою програму щомісячного збільшення видобутку нафти в квітні. Група, ймовірно, продовжить збільшувати видобуток нафти і в травні, повідомило минулого тижня агентство Reuters.

«Ми очікуємо, що WTI поки що залишиться в діапазоні від $65 до $75, поки ринок оцінює вплив мит Трампа на пропозицію нафти і світову економіку, а також ситуацію з пропозицією з боку США і ОПЕК+», - сказав Юкі Такашіма, економіст Nomura Securities.

Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія може знизити ціни на нафту для азіатських покупців у травні до тримісячного мінімуму, слідуючи за різким падінням цін на нафту в цьому місяці, кажуть трейдери.

З іншого боку, Іран знизив ціну на свою легку нафту для азійських покупців до 3,95 доларів за барель, що на 3,95 долара вище за середню ціну в Омані/Дубаї за квітень.

Переговори про відновлення експорту курдської нафти через іраксько-турецький трубопровід зайшли в глухий кут через відсутність ясності щодо платежів і контрактів, повідомили Reuters два джерела, безпосередньо обізнані з цим питанням.