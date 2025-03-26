Нафта біля тритижневого максимуму на побоюваннях щодо поставок. Запаси в США падають

Ціни на нафту зросли в середу на тлі побоювань з приводу поставок, оскільки США активізували зусилля з обмеження експорту венесуельської та іранської нафти, в той час як більш значне, ніж очікувалося, падіння запасів нафти в США також надало підтримку.

О 06:04 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або на 0,3%, до 73,22 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 20 центів, або на 0,3%, до 69,20 долара за барель.

На попередній сесії обидва контракти досягли максимуму за три тижні.

«Ціни на нафту зберігають бугаєвий настрій після санкцій Трампа щодо венесуельської нафти, що викликає занепокоєння з боку пропозиції», - написала в середу старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева в своєму ринковому коментарі.

У понеділок Трамп підписав указ, який уповноважує його адміністрацію запровадити повні 25% мита відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року на імпорт з будь-якої країни, яка купує венесуельську сиру нафту і рідке паливо.

Нафта - основний експорт Венесуели. Китай, який вже став об'єктом імпортних мит США, є її найбільшим покупцем.

Торгівля венесуельською нафтою з найбільшим покупцем, Китаєм, зупинилася у вівторок, оскільки китайські трейдери і нафтопереробники заявили, що чекають на те, як буде виконуватися наказ і чи дасть Пекін вказівку припинити закупівлі.

Минулого тижня Вашингтон також запровадив новий раунд санкцій на продаж іранської нафти, спрямованих проти таких підприємств, як Shouguang Luqing Petrochemical, «чайника», або незалежного нафтопереробного заводу в східній китайській провінції Шаньдун, і суден, які постачали нафту на такі заводи в Китаї, що є найбільшими покупцями іранської сирої нафти.

Ринок також підтримали дані Американського інституту нафти, які показали, що запаси нафти в США впали на 4,6 мільйона барелів минулого тижня, що є ознакою здорового попиту на паливо в найбільшій економіці світу.

Аналітики, опитані Reuters, очікували зниження на 1 мільйон барелів.

Офіційні дані уряду США про запаси нафти будуть опубліковані в середу.

Сачдева з Phillip Nova вважає, що зростання цін на нафту є тимчасовим явищем, оскільки потенційне уповільнення економіки через мита Трампа стримує зростання цін.

Ще більше обмежуючи ціни на нафту, США уклали угоди з Україною і Росією, щоб призупинити атаки на морі і проти енергетичних об'єктів, при цьому Вашингтон погодився домагатися скасування деяких санкцій проти Москви.

І Київ, і Москва заявили, що покладаються на Вашингтон у забезпеченні виконання угод, але висловили скептицизм щодо того, що інша сторона буде їх дотримуватися.