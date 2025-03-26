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Нафта біля тритижневого максимуму на побоюваннях щодо поставок. Запаси в США падають
08:23 26.03.2025 |
Ціни на нафту зросли в середу на тлі побоювань з приводу поставок, оскільки США активізували зусилля з обмеження експорту венесуельської та іранської нафти, в той час як більш значне, ніж очікувалося, падіння запасів нафти в США також надало підтримку.
О 06:04 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або на 0,3%, до 73,22 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 20 центів, або на 0,3%, до 69,20 долара за барель.
На попередній сесії обидва контракти досягли максимуму за три тижні.
«Ціни на нафту зберігають бугаєвий настрій після санкцій Трампа щодо венесуельської нафти, що викликає занепокоєння з боку пропозиції», - написала в середу старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева в своєму ринковому коментарі.
У понеділок Трамп підписав указ, який уповноважує його адміністрацію запровадити повні 25% мита відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року на імпорт з будь-якої країни, яка купує венесуельську сиру нафту і рідке паливо.
Нафта - основний експорт Венесуели. Китай, який вже став об'єктом імпортних мит США, є її найбільшим покупцем.
Торгівля венесуельською нафтою з найбільшим покупцем, Китаєм, зупинилася у вівторок, оскільки китайські трейдери і нафтопереробники заявили, що чекають на те, як буде виконуватися наказ і чи дасть Пекін вказівку припинити закупівлі.
Минулого тижня Вашингтон також запровадив новий раунд санкцій на продаж іранської нафти, спрямованих проти таких підприємств, як Shouguang Luqing Petrochemical, «чайника», або незалежного нафтопереробного заводу в східній китайській провінції Шаньдун, і суден, які постачали нафту на такі заводи в Китаї, що є найбільшими покупцями іранської сирої нафти.
Ринок також підтримали дані Американського інституту нафти, які показали, що запаси нафти в США впали на 4,6 мільйона барелів минулого тижня, що є ознакою здорового попиту на паливо в найбільшій економіці світу.
Аналітики, опитані Reuters, очікували зниження на 1 мільйон барелів.
Офіційні дані уряду США про запаси нафти будуть опубліковані в середу.
Сачдева з Phillip Nova вважає, що зростання цін на нафту є тимчасовим явищем, оскільки потенційне уповільнення економіки через мита Трампа стримує зростання цін.
Ще більше обмежуючи ціни на нафту, США уклали угоди з Україною і Росією, щоб призупинити атаки на морі і проти енергетичних об'єктів, при цьому Вашингтон погодився домагатися скасування деяких санкцій проти Москви.
І Київ, і Москва заявили, що покладаються на Вашингтон у забезпеченні виконання угод, але висловили скептицизм щодо того, що інша сторона буде їх дотримуватися.
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