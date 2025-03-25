Нафта стабільна, оскільки інвестори оцінюють вплив мит Трампа

Ціни на нафту мало змінилися у вівторок, оскільки ринки зважували вплив нещодавно оголошених мит США на країни, які купують венесуельську нафту, і невизначеність перспектив світового попиту.

О 06:24 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1 цент до 73,01 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 1 цент до 69,10 долара.

В понеділок обидва бенчмарка виросли більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита для країн, що імпортують нафту і газ з Венесуели. Нафта є основною статтею експорту Венесуели, а Китай, який вже підпадає під дію американських мит, є її найбільшим покупцем.

«Інвестори побоюються, що різні мита Трампа можуть сповільнити економіку і стримати попит на нафту, але перспектива посилення санкцій США щодо венесуельської та іранської нафти, що обмежують постачання, разом з його швидкими політичними змінами, ускладнюють зайняття великих позицій», - сказав Цуйоші Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

«Ми очікуємо, що ціна WTI залишиться близько 70 доларів до кінця року, з потенційним сезонним зростанням, коли США та інші країни увійдуть в сезон подорожей», - додав він.

Минулого тижня США запровадили нові санкції, спрямовані на обмеження експорту іранської нафти.

Однак нафта відступила від сесійних максимумів після того, як адміністрація Трампа в понеділок також продовжила термін до 27 травня для американського виробника Chevron, щоб згорнути операції у Венесуелі.

Відкликання ліцензії Chevron може призвести до скорочення видобутку в країні приблизно на 200 000 барелів на добу, пишуть аналітики ANZ.

На ціни на нафту також тиснули економічні побоювання на тлі зростаючої глобальної торгової напруженості.

Трамп також заявив, що мита на автомобілі будуть введені найближчим часом, навіть незважаючи на те, що він вказав, що не всі мита, якими він погрожував, будуть введені 2 квітня, а деякі країни можуть отримати відстрочку, що було сприйнято на Волл-стріт як знак гнучкості в питанні, яке хвилювало ринки протягом декількох тижнів.

Тим часом, ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти і союзників, включаючи Росію, швидше за все, дотримуватиметься свого плану збільшити видобуток нафти другий місяць поспіль, у травні, повідомили Reuters чотири джерела, на тлі стабільних цін на нафту і планів змусити деяких членів скоротити видобуток, щоб компенсувати минуле перевиробництво.

Інвестори також стежили за переговорами про припинення війни в Україні, що може збільшити постачання російської нафти на світові ринки.

Американські та російські офіційні особи завершили одноденні переговори в понеділок, зосередившись на вузькій пропозиції щодо припинення вогню на морі між Києвом і Москвою, що є частиною дипломатичних зусиль, які, як сподівається Вашингтон, допоможуть прокласти шлях до більш широких мирних переговорів.