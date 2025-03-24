Нафта падає, оскільки інвестори стежать за переговорами про припинення вогню між Росією та Україною

Ціни на нафту впали в понеділок, коли інвестори оцінюють перспективи переговорів , спрямованих на припинення російсько-української війни, що може призвести до збільшення поставок російської нафти на світові ринки.

О 06:09 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 25 центів, або на 0,4%, до 71,91 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 20 центів, або на 0,3%, до 68,08 долара.

Обидва еталони виросли в п'ятницю і зафіксували друге поспіль тижневе зростання, оскільки нові санкції США проти Ірану і останній план видобутку від групи виробників ОПЕК+ підвищили очікування скорочення поставок.

Делегація США буде домагатися прогресу в напрямку припинення вогню в Чорному морі і більш широкого припинення насильства у війні в Україні, коли вона зустрінеться на переговорах з російськими офіційними особами в понеділок, після обговорень з дипломатами з України в неділю.

«Очікування прогресу в мирних переговорах між Росією та Україною і потенційне послаблення санкцій США щодо російської нафти призвели до зниження цін, - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

«Але інвестори утримуються від великих позицій, оскільки вони оцінюють майбутні тенденції видобутку ОПЕК+ після квітня», - додав він.

ОПЕК+ - Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, включаючи Росію, - у четвер опублікувала новий графік для семи країн-членів щодо подальшого скорочення видобутку нафти, щоб компенсувати викачування понад узгоджені рівні, що більш ніж перекриє щомісячне підвищення видобутку, яке група планує запровадити наступного місяця.

«Переговори про припинення вогню між Україною та Росією підвищують перспективи збільшення російського експорту в разі їх остаточного завершення, в той час як збільшення видобутку ОПЕК+ вже в квітні вказує на подальше збільшення пропозиції, яке може бути важко повністю поглинути факторами попиту», - сказав сінгапурський стратег ГІ Єп Джун Ронг.

ОПЕК+ скорочує видобуток на 5,85 млн барелів на добу, що дорівнює приблизно 5,7% світового попиту, про що було домовлено в рамках низки кроків з 2022 року для підтримки ринку.

3 березня вона підтвердила, що вісім її членів продовжать щомісячне збільшення видобутку на 138 000 барелів на добу з квітня, посилаючись на більш здорову ринкову кон'юнктуру.

Учасники ринку також стежать за впливом нових санкцій США, пов'язаних з Іраном, оголошених минулого тижня.

Ринкові настрої щодо цін на нафту останнім часом покращилися, враховуючи підвищені ризики пропозиції, пов'язані з санкціями США щодо іранського експорту, і певний оптимізм щодо того, що відповідні мита США можуть бути менш суворими, ніж побоювалися, хоча більш широкий прогноз попиту і пропозиції все ще залишається змішаним, зазначає Йеп з IG's.

Поставки іранської нафти до Китаю в найближчій перспективі скоротяться після нових санкцій США проти нафтопереробного заводу і танкерів, що призведе до зростання транспортних витрат, але трейдери заявили, що очікують, що покупці знайдуть обхідні шляхи, щоб зберегти хоча б деякі обсяги поставок.