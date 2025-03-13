Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МЕА знизило оцінку зростання світових поставок нафти у 2025р на 100 тис. б/д - до 1,5 млн б/д, очікується профіцит у 600 тис. б/д

 

Світові поставки нафти в 2025 році зростуть на 1,5 млн барелів на добу - до 104,5 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У попередньому звіті передбачалося зростання на 1,6 млн б/д, у новому звіті підвищено оцінку пропозиції у 2024 році на 100 тис. б/д - до 103 млн б/д.

"Наші поточні баланси показують, що світова пропозиція нафти може перевищити попит приблизно на 600 тис. б/д. Якщо ОПЕК+ продовжить збільшувати видобуток (країни альянсу оголосили про початок з квітня поступового, щомісячного згортання раніше прийнятих обмежень видобутку в 2,2 млн б/д - ІФ-У) після квітня, при цьому не приборкавши країн-учасниць, які видобувають понад зобов'язань, на ринок може вийти ще 400 тис. б/д.", - ідеться у звіті.

Водночас аналітики МЕА вважають, що з квітня ОПЕК+ зможе збільшити видобуток лише на 40 тис. б/д, а не на оголошені 138 тис. б/д, оскільки, за їхніми оцінками, "тільки Саудівська Аравія, і меншою мірою Алжир, мають можливість збільшити видобуток із лютневих рівнів".

Баланси МЕА припускають збільшення видобутку ОПЕК+ тільки у квітні, поки не буде рішень щодо наступних місяців.

"Хоча фактичне зростання поставок унаслідок поступового згортання скорочень видобутку ОПЕК+ у квітні може виявитися меншим за оголошене збільшення на 138 тис. б/д, світові поставки нафти вже зростають. У лютому воно підскочило на 240 тис. б/д (до 103,3 млн б/д), оскільки "Тенгізшевройл" запустив свій проєкт розширення родовища Тенгіз, який давно відкладали, підштовхнувши видобуток у Казахстані до історичних максимумів. Іран і Венесуела збільшили поставки напередодні більш жорстких санкцій. Очікується, що поставки з Венесуели скоротяться з квітня, коли закінчиться термін дії генеральної ліцензії Chevron на роботу в країні", - ідеться у звіті.

ОПЕК+ збільшила видобуток у лютому на 220 тис. б/д, Іран і Венесуела, на яких не поширюються обмеження альянсу, збільшили видобуток загалом на 130 тис. б/д. Видобуток в Ірані відповідав середнім обсягам 2024 року, а експорт нафти зріс на 350 тис. б/д - другого піку з жовтня 2018 року (2018 року Дональд Трамп відновив нафтові санкції на Іран - ІФ-У).

Видобуток нафти в РФ, вважають у МЕА, знизився на 80 тис. б/д, експорт нафти зріс на 90 тис. б/д, а експорт нафтопродуктів знизився на 190 тис. б/д через атаки на НПЗ.

Наразі Сполучені Штати видобувають на рекордно високому рівні і, за прогнозами, стануть найбільшим джерелом зростання постачань 2025 року, за ними слідують Канада, Бразилія і Гайана.

"Пропоновані США тарифи на Канаду і Мексику, які мають набути чинності 1 квітня, можуть вплинути на потоки і ціни з двох країн, на які торік припадало близько 70% імпорту нафти до США (60% поставок здійснює Канада і 10% - Мексика). Тим часом, останній раунд санкцій проти Росії та Ірану поки що не призвів до суттєвого порушення поставок, навіть попри те, що деякі покупці скоротили закупівлі", - додають аналітики, вважаючи, утім, що обсяг і масштаб тарифів поки що залишаються незрозумілими та не оцінюють їхній вплив на ринок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5076
  0,0952
 0,23
EUR
 1
 45,1644
  0,0497
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1920  0,06 0,16 41,8032  0,07 0,18
EUR 44,7900  0,04 0,09 45,5896  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,00 0,01 41,5250  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес