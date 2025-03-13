МЕА знизило оцінку зростання світових поставок нафти у 2025р на 100 тис. б/д - до 1,5 млн б/д, очікується профіцит у 600 тис. б/д

Світові поставки нафти в 2025 році зростуть на 1,5 млн барелів на добу - до 104,5 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У попередньому звіті передбачалося зростання на 1,6 млн б/д, у новому звіті підвищено оцінку пропозиції у 2024 році на 100 тис. б/д - до 103 млн б/д.

"Наші поточні баланси показують, що світова пропозиція нафти може перевищити попит приблизно на 600 тис. б/д. Якщо ОПЕК+ продовжить збільшувати видобуток (країни альянсу оголосили про початок з квітня поступового, щомісячного згортання раніше прийнятих обмежень видобутку в 2,2 млн б/д - ІФ-У) після квітня, при цьому не приборкавши країн-учасниць, які видобувають понад зобов'язань, на ринок може вийти ще 400 тис. б/д.", - ідеться у звіті.

Водночас аналітики МЕА вважають, що з квітня ОПЕК+ зможе збільшити видобуток лише на 40 тис. б/д, а не на оголошені 138 тис. б/д, оскільки, за їхніми оцінками, "тільки Саудівська Аравія, і меншою мірою Алжир, мають можливість збільшити видобуток із лютневих рівнів".

Баланси МЕА припускають збільшення видобутку ОПЕК+ тільки у квітні, поки не буде рішень щодо наступних місяців.

"Хоча фактичне зростання поставок унаслідок поступового згортання скорочень видобутку ОПЕК+ у квітні може виявитися меншим за оголошене збільшення на 138 тис. б/д, світові поставки нафти вже зростають. У лютому воно підскочило на 240 тис. б/д (до 103,3 млн б/д), оскільки "Тенгізшевройл" запустив свій проєкт розширення родовища Тенгіз, який давно відкладали, підштовхнувши видобуток у Казахстані до історичних максимумів. Іран і Венесуела збільшили поставки напередодні більш жорстких санкцій. Очікується, що поставки з Венесуели скоротяться з квітня, коли закінчиться термін дії генеральної ліцензії Chevron на роботу в країні", - ідеться у звіті.

ОПЕК+ збільшила видобуток у лютому на 220 тис. б/д, Іран і Венесуела, на яких не поширюються обмеження альянсу, збільшили видобуток загалом на 130 тис. б/д. Видобуток в Ірані відповідав середнім обсягам 2024 року, а експорт нафти зріс на 350 тис. б/д - другого піку з жовтня 2018 року (2018 року Дональд Трамп відновив нафтові санкції на Іран - ІФ-У).

Видобуток нафти в РФ, вважають у МЕА, знизився на 80 тис. б/д, експорт нафти зріс на 90 тис. б/д, а експорт нафтопродуктів знизився на 190 тис. б/д через атаки на НПЗ.

Наразі Сполучені Штати видобувають на рекордно високому рівні і, за прогнозами, стануть найбільшим джерелом зростання постачань 2025 року, за ними слідують Канада, Бразилія і Гайана.

"Пропоновані США тарифи на Канаду і Мексику, які мають набути чинності 1 квітня, можуть вплинути на потоки і ціни з двох країн, на які торік припадало близько 70% імпорту нафти до США (60% поставок здійснює Канада і 10% - Мексика). Тим часом, останній раунд санкцій проти Росії та Ірану поки що не призвів до суттєвого порушення поставок, навіть попри те, що деякі покупці скоротили закупівлі", - додають аналітики, вважаючи, утім, що обсяг і масштаб тарифів поки що залишаються незрозумілими та не оцінюють їхній вплив на ринок.