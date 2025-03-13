МЕА знизило оцінку зростання попиту на нафту у 2025р на 73 тис. б/д - до 1,03 млн б/д

Попит на нафту у світі в 2025 році проти минулого року зросте на 1,031 млн б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше воно прогнозувало цей показник на рівні 1,104 млн б/д. Таким чином, аналітики знизили оцінку зростання попиту на 73 тис. б/д.

Зміна динаміки зумовлена невеликим коригуванням споживання нафти у світі у 2024 році - з 102,89 млн б/д у попередньому звіті до 102,88 млн б/д в актуальному, а також прогнозу у 2025 році - з майже 104 млн б/д до 103,91 млн б/д відповідно.

"На тлі невизначених макроекономічних перспектив останні дані щодо поставок виявилися дещо невтішними. Ми трохи знизили наш прогноз зростання в першому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,2 млн б/д, переважно на ринках, що розвиваються. Ця оцінка відповідає рівню четвертого кварталу 2024 року, який також не виправдав наших попередніх оцінок", - повідомляється у звіті.

Оцінку зростання попиту на нафту в 2024 році було також незначно знижено - на 33 тис. б/д, до 833 тис. б/д. Аналітики МЕА зробили це коригування після отримання даних, які охоплюють майже 80% світового споживання майже в усіх країнах ОЕСР і основних ринків, що розвиваються. Агентство констатує, що за підсумками минулого року відбулося різке уповільнення порівняно з високими темпами 2023 року, коли пожвавлення китайського попиту підштовхнуло глобальний до 2,1 млн б/д.

Агентство констатує, що економічні умови торік були не достатньо благополучними, проте стабільними, чого не можна сказати про початок поточного року, коли "глобальні економічні перспективи раптово стали більш волатильними після лютневого шквалу заходів нової торговельної політики США".

"Попри те, що їхній вплив на реальну економіку поки що обмежений (здебільшого накопиченням запасів), нові тарифи США явно перешкоджатимуть світовій торгівлі та економічному зростанню у 2025 році. Крім того, відсутність ясності про їхню сталість у поєднанні з можливими заходами у відповідь і подальшою ескалацією викликали зростання невизначеності (...) Занепокоєння з приводу розв'язання повномасштабної торговельної війни, що зростає, також підкосило фінансові ринки, а погіршення макроекономічних настроїв чинило тиск на ризикові активи в лютому та на початку березня", - пишуть аналітики МЕА у звіті.

Агентство зазначає, що можливий стагфляційний сценарій, викликаний новими митами США, чинитиме тиск на нафтовий попит, насамперед, з боку країн, що розвиваються, таких як Бразилія, Індія. Водночас "рятувальним колом" для них виступає зниження цін на нафту, що може стати головним фактором невеликого прискорення зростання попиту в поточному році, наголосили в МЕА.