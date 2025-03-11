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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту додають понад 1%, Brent на рівні $70 за барель

 

Котирування ф'ючерсів на еталонні сорти нафти впевнено зростають у вівторок, незважаючи на побоювання, щодо ослаблення економічної активності та попиту на нафту через торговельну політику США.

Деяку підтримку котируванням надає зниження курсу долара США, що є позитивним фактором для сировинних товарів. Індекс DXY тримається близько мінімуму за чотири місяці.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:17 EET становить $70,04 за барель, що на $0,76 (1,1%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилися в ціні до цього часу на $0,71 (1,08%), до $66,74 за барель.

Ціни на нафту впали майже на 20% з максимумів, зафіксованих у середині січня, на тлі хаотичних кроків Трампа в торговельній сфері та дій його адміністрації зі скорочення бюджетних витрат.

Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox минулої неділі відмовився виключити можливість рецесії в США.

"Буде перехідний період, оскільки ми вживаємо дуже масштабних заходів, - сказав він. - Ми плануємо повернути Америці багатство. На це знадобиться деякий час, але думаю, все буде чудово для нас".

Серед інших чинників, що сприяють зниженню вартості нафти, - плани ОПЕК+ із нарощування видобутку, а також сигнали ослаблення попиту на енергоносії в Китаї.

Аналітик DBS Bank Сурво Саркар зазначає, що рівень $70 за барель є досить сильною підтримкою для цін на Brent, допускаючи технічне відновлення котирувань від поточного рівня. Він також очікує, що ОПЕК+ проводитиме гнучку політику, яка враховуватиме стан ринку.

"Якщо ціни на нафту залишатимуться нижчими за позначку $70 за барель тривалий час, то, на нашу думку, нарощування видобутку може бути призупинено", - пише експерт, додаючи, що в ОПЕК+ також уважно стежитимуть за політикою Трампа щодо Ірану і Венесуели.

Інші аналітики вважають, що значне відскік нафтових цін малоймовірний на тлі високого рівня невизначеності на ринку, зокрема через нечіткість перспектив міжнародної торгівлі.

Протекціоністські заходи підвищили побоювання щодо скорочення попиту на енергоносії, які посилюються ринковою невизначеністю і загрозою рецесії, пише аналітик XTB MENA Мілад Азар.

"Падіння американських фондових ринків посилило знижувальний тиск, тоді як напруженість у міжнародній торгівлі сприяє високій волатильності ринків, що стримуватиме зростання цін у найближчій перспективі", - зазначає він.

Інвестори чекають на публікацію в середу важливого звіту про споживчі ціни в США, який надасть їм змогу скоригувати свої уявлення про подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС).

Того ж дня буде опубліковано щомісячний звіт ОПЕК щодо нафтового ринку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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