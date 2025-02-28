Ціни на нафту втрачають понад 1%, Brent торгується на рівні $73 за барель

Ціни на нафту прискорили зниження в п'ятницю після впевненого підйому за підсумками попередньої сесії та планують завершити місяць із втратами.

Тиск на котирування чинять погрози Вашингтона запровадити мита на імпорт щодо основних торговельних партнерів США. Торгові війни стримують апетит до ризику на світових ринках, сприяють зміцненню долара, а також погіршують перспективи попиту на енергоносії.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:38 к. ч. становить $73,03 за барель, що на $1,01 (1,36%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. Термін обігу цих контрактів закінчується із закриттям ринку в п'ятницю. Травневі контракти, що перебувають в активнішому обігу, торгуються по $72,67 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,98 (1,39%), до $69,37 за барель.

Президент США Дональд Трамп підтвердив напередодні, що мита для Канади і Мексики набудуть чинності 4 березня, як і планувалося. Він також пообіцяв ввести наступного тижня додаткові 10%-ві мита для китайських товарів. Раніше він заявляв про намір обкласти митами в розмірі 25% імпорт товарів з Європи.

"Трейдери скорочують ризики на тлі зростання волатильності, спровокованої заявами Трампа про ескалацію війни мита, не в останню чергу спрямованого проти Китаю, що значно посилили побоювання щодо попиту", - зазначає сировинний стратег Saxo Bank Оле Хансен.

Знижувальний тиск на нафтові котирування чинять очікування, пов'язані з переговорами щодо врегулювання ситуації в Україні. Їхній успіх може призвести до пом'якшення санкцій проти РФ і відновлення безперешкодних поставок російської нафти на світові ринки, пише Trading Economics.

Трейдери також очікують рішення ОПЕК+ про нарощування нафтовидобутку. Планувалося, що альянс почне поступово згортати добровільні обмеження, що зачіпають видобуток 2,2 млн барелів нафти на добу, вже у квітні, проте останніми тижнями в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що цей термін може бути відкладено. Очікується, що ОПЕК+ підтвердить або скоригує свої плани на квітень наступного тижня.

Найближчими днями може відновитися експорт нафти з іракського Курдистану. На початку цього тижня заступник прем'єр-міністра Іраку з питань енергетики Хайян Абдул Гані повідомив, що поставки поновляться одразу ж після узгодження технічних питань із турецькою стороною, висловивши надію, що на це піде кілька днів.

Підтримку ринку в четвер надали новини про посилення американських санкцій проти Венесуели. Трамп скасував виданий раніше компанії Chevron Corp. дозвіл експортувати венесуельську нафту, пояснивши це тим, що Каракас не виконав свою частину домовленостей і повільно приймає висланих зі США нелегалів.