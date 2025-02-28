Нафта знижується вперше з листопада на тлі економічної невизначеності

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, досягнувши свого першого місячного падіння з листопада, оскільки невизначеність щодо глобального економічного зростання і попиту на паливо через митні погрози Вашингтона і подальші ознаки уповільнення економічного зростання в США переважили побоювання щодо пропозиції.

О 05:48 EET більш активні травневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 31 цент, або на 0,4%, до 73,26 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 70,04 долара за барель, що на 31 цент, або на 0,4%, нижче. Ф'ючерс на нафту марки Brent, термін дії якого закінчується в п'ятницю, торгувався на рівні 73,69 долара, що на 35 центів, або 0,5%, нижче.

Обидва еталони знаходяться на шляху до першого місячного зниження за останні три місяці.

Довгий список факторів, включаючи побоювання економічного спаду в США, мита, плани ОПЕК+ збільшити поставки в квітні і надії на мир в Україні, стримують апетит інвесторів до ризику і знижують ціни, вважає ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

«Єдиним контраргументом є те, що ціна вже сильно впала», - сказав він, додавши, що WTI має хорошу підтримку між 65 і 70 доларами за барель на основі технічних графіків.

Президент США Дональд Трамп в четвер заявив, що запропоновані ним 25% мита на мексиканські і канадські товари набудуть чинності 4 березня, а також додаткові 10% мита на китайський імпорт.

Економісти дослідницького підрозділу BMI Fitch заявили, що учасники ринку намагаються оцінити вплив потоку політичних заяв, пов'язаних з енергетикою, зроблених адміністрацією Трампа цього місяця.

«Ті, хто вважає, що це негативний фактор, зокрема, митні заходи США, в даний час перемагають», - йдеться в повідомленні BMI. Також на настрої інвесторів вплинули дані про те, що кількість заявок на допомогу з безробіття в США минулого тижня зросла більше, ніж очікувалося, в той час як в іншому урядовому звіті підтвердилося, що економічне зростання сповільнилося в четвертому кварталі.

Тим не менш, ціни на нафту виросли більш ніж на 2% в четвер, оскільки побоювання з приводу поставок знову з'явилися після того, як Трамп відкликав ліцензію, надану американській нафтовій компанії Chevron на роботу в Венесуелі.

Скасування ліцензії може призвести до переговорів про нову угоду між американським виробником і державною компанією PDVSA про експорт нафти в інші напрямки, крім США, повідомили джерела, близькі до переговорів.

ОПЕК+ обговорює, чи збільшувати видобуток нафти в квітні, як планувалося, чи заморозити його, оскільки її члени намагаються зрозуміти картину світової пропозиції через нові санкції США проти Венесуели, Ірану і Росії, повідомили вісім джерел в ОПЕК+.