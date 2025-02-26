Ціни на нафту повернулися до рівнів закриття вівторка, Brent близько $73 за барель

Котирування нафтових ф'ючерсів відкотилися до рівнів закриття попередніх торгів після невеликого підвищення раніше в середу.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:07 EET становить $72,96 за барель, що на $0,06 (0,08%) нижче, ніж на закриття сесії вівторка.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) торгуються по $68,95, на $0,02 (0,03%) вище за закриття попередніх торгів.

Контракти на Brent і WTI завершили минулу сесію на мінімумах із середини грудня.

Головним знижувальним фактором для нафти є очікування, пов'язані з відновленням постачань із Росії, а також побоювання щодо уповільнення зростання світової економіки та попиту на нафту через торговельні мита. Раніше президент США Дональд Трамп сигналізував, що мита щодо імпорту товарів із Мексики та Канади, які було відкладено на місяць, все-таки почнуть діяти.

"Тарифні ризики, що зберігаються, і зниження споживчої довіри посилюють побоювання стосовно попиту", - зазначає аналітик ING Воррен Паттерсон.

"Крім того, перспективи мирної угоди між Росією і Україною поліпшуються, оскільки США й Україна погодили угоду щодо мінеральних ресурсів. Вона може бути підписана наприкінці цього тижня і це ще на крок наблизить нас до скасування російських санкцій і зніме значну частину невизначеності з пропозицією, що нависла над ринком", - пише експерт.

Дані про запаси нафти в США надають нафтовим котируванням певну підтримку.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень знизилися на 640 тис. барелів. Аналітики, опитані Trading Economics, очікували зростання на 2,3 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт Міністерства енергетики опублікують о 17:30 кч у середу, й опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому прогнозують збільшення запасів нафти на 1,4 млн барелів, зниження резервів бензину на 700 тис. барелів і падіння запасів дистилятів на 2 млн барелів.