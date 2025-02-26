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Нафта зростає, оскільки звіт про запаси в США збільшує занепокоєння щодо пропозиції
08:15 26.02.2025 |
Ціни на нафту незначно зросли в середу, відскочивши від двомісячних мінімумів, досягнутих на попередній сесії, після того, як галузева група повідомила про скорочення запасів нафти в США минулого тижня.
О 04:30 EET нафта марки Brent подорожчала на 20 центів, або на 0,3%, до 73,22 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 18 центів, або на 0,3%, до 69,11 долара.
За тиждень, що закінчився 21 лютого, запаси нафти в США впали на 640 000 барелів, повідомили у вівторок джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти. Офіційні дані про запаси нафти в США будуть опубліковані сьогодні.
«Якщо ці дані будуть підтверджені, це стане першим зниженням запасів сирої нафти в США з середини січня», - зазначили в середу сировинні стратеги ING у своїй записці.
Аналітики, опитані Reuters, оцінили збільшення запасів сирої нафти в США на 2,6 мільйона барелів минулого тижня.
З точки зору пропозиції, перспективи мирної угоди між Росією і Україною покращуються, відзначає ING, в той час як ринок також розглядає потенційні наслідки угоди між США і Україною про видобуток корисних копалин.
«Це наблизило б нас на крок до зняття російських санкцій, усунувши значну частину невизначеності щодо поставок, яка нависла над ринком», - зазначають стратеги ING.
США і Україна узгодили умови проекту угоди щодо мінеральних ресурсів, що є центральним елементом зусиль Трампа, спрямованих на швидке завершення війни в Україні, повідомили Reuters у вівторок джерела, знайомі з цим питанням.
Тим часом, суворі економічні звіти з США і Німеччини обмежили зростання цін після того, як у вівторок ціни на нафту знизилися більш ніж на 2%. Нафта марки Brent закрилася на найнижчому рівні з 23 грудня, в той час як WTI зафіксувала найнижчий рівень з 10 грудня.
Дані з США показали, що споживча довіра в лютому погіршилася найшвидшими темпами за останні 3 з половиною роки, а 12-місячні інфляційні очікування різко зросли. Тим часом економіка Німеччини скоротилася за останні три місяці 2024 року порівняно з попереднім кварталом.
Ціни на нафту зростали через побоювання, що рішення президента США Дональда Трампа щодо мит проти Китаю та інших торговельних партнерів можуть посилити тиск на економіку країни.
Це послабило занепокоєння щодо скорочення поставок нафти в найближчій перспективі, незважаючи на нові санкції США проти Ірану, пишуть аналітики ANZ Bank в записці для клієнтів.
За словами аналітика Commodity Context Рорі Джонстона, незважаючи на те, що політичні заходи США можуть призвести до скорочення експорту іранської нафти до 1 мільйона барелів на добу, будь-яка втрата поставок з Близького Сходу буде компенсована членами ОПЕК+, які сподіваються забезпечити більшу пропозицію на ринку в найближчі місяці.
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