Ціни на нафту перейшли до слабкого зниження, Brent торгується біля $74,7 за барель

Котирування нафтових ф'ючерсів перейшли до слабкого зниження у вівторок після помірного зростання раніше під час сесії на новинах про введення Вашингтоном нових санкцій проти нафтового сектора Ірану.

Держдепартамент США повідомив про введення санкцій проти 22 фізичних осіб і 13 суден транспортних компаній із Суринаму, Індії, Китаю, Малайзії, яких Держдеп називає "мережею посередників", що беруть участь у "навантаженні та доставці іранської нафти покупцям в Азії".

"Нинішні санкції є першим кроком у реалізації кампанії президента Трампа з надання максимального тиску на режим Ірану", - зазначили у відомстві.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:15 EET становить $74,68 за барель, що на $0,1 (0,13%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на $0,04 (0,06%), до $70,66 за барель.

"Ціни на нафту шукатимуть підтримку в короткостроковій перспективі, - вважає аналітик IG Тоні Сікамор. - Оголошені США нові санкції проти Ірану, ймовірно, допоможуть із цим, як і заяви міністра нафти Іраку про намір скоротити надлишок пропозиції".

Знижувальний тиск на нафтові котирування останніми днями чинили очікування відновлення поставок нафти з іракського Курдистану, які оцінюються в 185 тис. барелів на добу. У понеділок заступник прем'єр-міністра Іраку з питань енергетики Хаян Абдул Гані повідомив, що експорт нафти буде відновлено одразу ж після узгодження технічних питань з турецькою стороною.

Водночас міністерство нафти Іраку заявило, що врахує ці обсяги під час реалізації кроків щодо виконання квоти ОПЕК+ з нафтовидобутку.

"Міністерство нафти Іраку підтверджує свою повну прихильність угоді ОПЕК+, узгодженим додатковим скороченням і компенсації надвидобутих обсягів", - йдеться в повідомленні відомства.

Аналітик OANDA Келвін Вонг зазначає, що зростання нафтових цін найближчими тижнями стримуватиметься неясністю перспектив попиту, зокрема в Китаї, який є одним із найбільших споживачів нафти у світі.

"Чинники попиту, здатні підштовхнути ціни на нафту до зростання, залишатимуться невідомими до середини березня, коли китайські політики, ймовірно, анонсують нові стимулювальні заходи й оголосять цільові показники економічного зростання у 2025 році", - пише він.

Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні підтвердив, що мита щодо канадських і мексиканських товарів, введення яких раніше було відкладено на місяць, набудуть чинності, як і планувалося. Аналітики вважають, що введення мит може негативно позначитися на попиті на нафту.