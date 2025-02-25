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Нафта зростає через занепокоєння щодо пропозиції через санкції Ірану та високу маржу нафтопереробки
09:37 25.02.2025 |
Ціни на нафту зростають другий день поспіль у вівторок, оскільки нові санкції США проти близькосхідного виробника Ірану посилюють побоювання, що пропозиція може скоротитися, а глобальна маржа нафтопереробки залишається високою.
О 06:01 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 38 центів, або на 0,5%, до 75,16 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 47 центів, або на 0,7%, до 71,17 долара за барель. Обидва контракти зросли в понеділок після падіння на 2 долари минулої п'ятниці.
«У короткостроковій перспективі, як і раніше, я вважаю, що нафта шукає точку опори. Нові санкції США проти Ірану, оголошені сьогодні вночі, ймовірно, допоможуть цьому, так само як і зобов'язання міністра нафти Іраку впоратися з надлишком пропозиції», - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.
У понеділок США запровадили нові санкції проти понад 30 брокерів, танкерних операторів і судноплавних компаній за їхню роль у транспортуванні іранської нафти. Президент Дональд Трамп заявив, що хоче звести експорт іранської нафти до нуля.
Іран є третім за величиною виробником в Організації країн-експортерів нафти, видобуваючи 3,2 мільйона барелів на добу в січні, згідно з оглядом видобутку ОПЕК, проведеним агентством Reuters.
На думку деяких аналітиків, на сьогоднішній день високий попит на паливо на Заході також підтримує нафтові ринки.
«Глобальна маржа складної переробки виглядає стійкою, з сильним крекінгом мазуту і дистилятів, особливо в USGC і NEW, які виграють від попиту на мазут через похолодання», - сказав аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі, маючи на увазі узбережжя Мексиканської затоки США і Північно-Західну Європу.
Маржа типового нафтопереробного заводу в Сінгапурі, що переробляє регіональну еталонну дубайську нафту, в середньому становила 3,5 долара за барель в лютому в порівнянні з 2,3 долара за барель в минулому місяці, свідчать дані LSEG про ціноутворення.
Однак загальне зростання цін було обмежене невизначеними перспективами попиту.
Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що мита проти канадського і мексиканського імпорту, введення яких заплановано на 4 березня, «вчасно і за графіком», незважаючи на зусилля двох торгових партнерів, спрямовані на вирішення проблем Трампа, пов'язаних з безпекою кордонів і фентанілом. Аналітики кажуть, що тарифи будуть «ведмежими» для зростання світового попиту на нафту.
В Європі Україна приймала європейських лідерів, щоб відзначити трирічну річницю вторгнення Москви, але американські чиновники залишилися осторонь, що стало ілюстрацією зближення президента Трампа з Росією.
Ринок розглядає потепління відносин Трампа з Москвою як потенційний сигнал про послаблення санкцій проти Росії, що збільшить світову пропозицію нафти.
«Хоча є надії на закінчення війни в Україні, я не думаю, що це дуже ймовірно на тих умовах, на яких наполягають Росія і США, і без широкої підтримки відродженої Європи», - сказав Сикамор з IG, додавши, що конфлікт все ще може бути підтримкою для нафтових ринків у найближчій перспективі.
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