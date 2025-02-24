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АНАЛІТИКА

Зимова сплячка: паливо у гурті слабко відреагувало на зростання котирувань

 

Наприкінці минулого тижня ринок досить спокійно відреагував на зростання європейських котирувань дизельного пального. Низький попит, достатня кількість пропозицій і нисхідна динаміка ф'ючерсів на газойль на Лондонській біржі 21 лютого тримали ціни від повноцінної реакції. Крім того, продовжують впливати на ціноутворення морози, а точніше неготовність багатьох партій до цих нелабораторних випробувань.

Європейські котирування додали у середньому $19/т, або близько 0,80 грн/л. Найбільше тижневе здорожчання було зафіксовано на півночі Європи - +$22-25/т, до $744-752/т.

Але 21 грудня на Лондонській біржі ф'ючерси на газойль за підсумками дня зменшилися на $20/т, до $711/т, що виправдало очікування учасників ринку на зниження котирувань.

Зимова сплячка: паливо у гурті слабко відреагувало на зростання котирувань

 

Попит залишається досить слабким.

«Низький сезон триває. Проливи на АЗК знижуються, а для сільського господарства ще рано. Залежно від погодних умов аграрії почнуть купувати в березні-квітні», - зазначив один із трейдерів.

«Через безпекову ситуацію запаси пального у сільському господарстві мало хто робить», - додав інший.

Щодо постачання, то минулого тижні, з 17 по 20 лютого, середньодобове відвантаження пального на південні термінали збільшилося на 24% порівняно з тижнем раніше і становило 6,8 тис. т. Загалом у країну було імпортовано 75 тис. т дизпального, що в добовому еквіваленті становить майже 19 тис. т (+31%).

Але 21 лютого через погодні умови рух по Суліні було зупинено, що вплинуло на темпи надходження дизпального на південь. Зі слів учасників ринку, ресурсу на розвантаження цього дня було небагато.

З 10 по 16 лютого найбільші обсяги пального по Дунаю надходили з Hellenic Petroleum (11,7 тис. т). Згідно з попередньою інформацією, з березня по травень виробник планує зупинитися на ремонт, що позначиться на обсягах відвантажень з Греції: у березні зниження становитиме 150 тис. т, у квітні - 300 тис. т і у травні - 120 тис. т. Щомісячно грецькі термінали експортують 350-500 тис. т дизелю.

На південних терміналах ціни на дизель становили 44,50-45,50 грн/л. Ближче до нижньої межі у більшості продають компанії, які не є прямими імпортерами на цьому напрямку, а саме «Укройлпродукт» («Фактор»), «Юкас Петроліум», «ТД Старт Агро», «Нафтостарттрейд» і т.д..

«Дизель з низькою морозостійкістю намагаються реалізувати швидко, тому і ціни нижчі. У воді його температура +5-70С, а ось при розвантаженні в авто він замерзає. Тому прагнуть продати до останнього літра», - розповіли в одній із паливних компаній.

Верхня межа належить «Мартін Трейду», на 0,10 грн/л нижче у «АТ Енерго Трейд», «Солар Оіл» і «Дюваль компані». За підрахунками enkorr, з урахуванням котирувань CIF Med на 20 лютого премії до цін становили $57-77/т.

Не дивно, що у багатьох з'являються думки про паузу в імпорті й перехід на закупівлі в інших імпортерів. Але і тут є ризики.

«По-перше, можна натрапити на когось типу компанії «Континенталь Трейд», яка вже понад півроку винна своїм клієнтам, і шанси на повернення мізерні. По-друге, контрагент протягом 180 днів може опинитися у ризикових», - розповів один зі співрозмовників.

У прикордонних областях на заході країни ціни на дизель варіюються у межах 46,05-47,60 грн/л. На нижній межі продає пальне ЗПЕК у Львівській області, на верхній - «Мартін Трейд» у Волинській.

На суходолі з румунського напрямку пальне пропонували за 46,90 грн/л «Мартін Трейд», «АТ Енерго Трейд», УНТК.

Зимова сплячка: паливо у гурті слабко відреагувало на зростання котирувань

 

На заході з 10 по 16 лютого зросли постачання з Польщі й з Литви на 30% і 56% відповідно, до 29,4 тис. т і 11 тис. т, завдяки збільшенню відвантажень з PKN Orlen: з Польщі залізничні обсяги зросли у 2 рази, до 15,1 тис. т, з Литви - поновилися і становили 1,7 тис. т. Приріст автопартій Orlen Lietuvа становив 33% (9,3 тис. т).

Одною з причин збільшення обсягів дизелю з «Орлену» є його стійкість до українських морозів.

«При зниженні температури повітря ми перейшли на закупівлю дизелю на заході, бо південь почав замерзати», - розповіли в одній із роздрібних мереж з південно-східної частини країни.

Також у нагоді став «трубний» продукт.

«Непогано, що на ринку є стабільне джерело якісного пального. Коли на півдні все замерзло, цей канал постачання став у нагоді», - ділиться один з великих трейдерів.
За матеріалами: EnKorr
 

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