Ціни на нафту знижуються на тлі відновлення експорту з Курдистану

Ціни на нафту впали в Азії в понеділок, продовживши втрати минулого тижня, на тлі перспективи відновлення експорту з нафтових родовищ Курдистану, в той час як інвестори очікують ясності щодо переговорів про врегулювання війни Росії проти Україні.

О 06:44 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 14 центів, або на 0,2%, до 74,29 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 22 центи, або 0,3%, до 70,18 долара за барель.

У п'ятницю Brent і WTI подешевшали більш ніж на 2 долари, продемонструвавши тижневе падіння на 0,4% і 0,5% відповідно.

«Спіраль падіння цін на нафту викликана тиском президента США на Ірак з вимогою відновити експорт нафти з родовищ Курдистану, що може поліпшити потоки поставок на світових нафтових ринках після майже дворічної перерви», - сказав Сугандха Сачдева, засновник дослідницької компанії SS WealthStreet, що базується в Нью-Делі.

Ірак буде експортувати 185 000 барелів на добу з нафтових родовищ Курдистану через іраксько-турецький нафтопровід, як тільки постачання нафти відновляться, заявив у неділю представник іракського міністерства нафти.

Міністерство нафти Іраку заявило, що всі процедури були завершені, щоб дозволити відновлення експорту через іраксько-турецький нафтопровід, що потенційно може вирішити суперечку, яка призвела до перебоїв у поставках нафти.

Вся увага залишається прикутою до прогресу переговорів щодо припинення війни Росії проти України, яка в понеділок вступила в свій четвертий рік. У неділю офіційні особи заявили, що лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт 6 березня, щоб обговорити додаткову підтримку України та гарантії європейської безпеки.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп ініціював переговори з Росією про припинення війни, але без запрошення України чи Європейського Союзу за стіл переговорів. Високопоставлений російський дипломат заявив, що російські та американські команди планують зустрітися цього тижня, щоб обговорити покращення відносин.

Санкції США та ЄС щодо експорту російської нафти обмежили її постачання і порушили потоки постачання нафти морським шляхом. Очікується, що світові поставки енергоносіїв зростуть, якщо буде досягнуто мирної угоди та скасовано санкції.

У короткостроковій перспективі на ціни на нафту впливатимуть геополітичні події та політичні заяви США, сказав Сачдева.

На Близькому Сході представник Хамасу заявив, що переговори з Ізраїлем за посередництва посередників про подальші кроки в рамках угоди про припинення вогню залежать від того, чи будуть звільнені палестинські в'язні, як було домовлено.

Ізраїль і ХАМАС часто звинувачували один одного в порушеннях з моменту початку перемир'я 19 січня, але поки що воно продовжує діяти.