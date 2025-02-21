Нафта стабільна, готується до тижневого зростання на тлі поліпшення попиту, а пропозиція мінлива

Ціни на нафту в п'ятницю були стабільними і готові до тижневого зростання на тлі поліпшення перспектив попиту в США і Китаї. Занепокоєння з приводу перебоїв з поставками в Росії також надали підтримку.

О 06:14 EET ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3 центи до $76,45 за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate знизилась на 4 центи до $72,44.

Обидва індекси виросли цього тижня більш ніж на 2% - це найбільший тижневий приріст з початку січня. Brent відзначатиме другий тиждень зростання після трьох тижнів падіння. WTI відзначатиме перший тиждень зростання після чотирьох тижнів падіння.

Світовий попит на нафту в середньому склав 103,4 млн барелів на добу до 19 лютого, що на 1,4 млн б/д більше, ніж в минулому місяці, повідомляють аналітики JPMorgan в п'ятничному звіті.

Вони очікують, що холодна погода в США і зростання промислової активності в Китаї, коли люди повертаються зі свят, сприятимуть збільшенню попиту на нафту наступного тижня.

Запаси сирої нафти в США зросли, в той час як запаси бензину і дистилятів впали минулого тижня, оскільки сезонне технічне обслуговування на нафтопереробних заводах призвело до зниження обсягів переробки, повідомило в четвер Управління енергетичної інформації.

«Скорочення запасів бензину і дистилятів в США, а також занепокоєння з приводу обмежених поставок в Росії підтримують ціни на нафту», - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

«Очікування щодо можливої мирної угоди між Росією та Україною, яка могла б послабити санкції проти Москви, дещо зменшилися через жорстку позицію України, що спонукає деяких інвесторів викуповувати активи на ринку», - додав він.

Президент України Володимир Зеленський на початку тижня був розлючений діями США та Росії щодо укладення мирної угоди без Києва та коментарями президента США Дональда Трампа, який звинуватив Україну в розв'язанні війни з Москвою.

Однак після зустрічі з посланцем Трампа в четвер Зеленський заявив, що Україна готова швидко працювати над укладенням міцної угоди про інвестиції та безпеку зі Сполученими Штатами.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у четвер в інтерв'ю Bloomberg Television, що Росія може отримати певні послаблення від американських санкцій, якщо вона буде готова вести переговори про припинення війни в Україні.

Тим часом, перебої з постачанням нафти продовжують тримати ціни на високому рівні.

Росія заявила, що потоки нафти через Каспійський трубопровідний консорціум, який є основним маршрутом для експорту нафти з Казахстану, скоротилися на 30%-40% у вівторок після атаки українського безпілотника на насосну станцію.

Казахстан прокачав рекордно високі обсяги нафти, незважаючи на пошкодження основного експортного маршруту через Росію - Каспійського трубопровідного консорціуму, повідомили в четвер галузеві джерела. Не відразу було зрозуміло, як Казахстан зміг прокачати рекордні обсяги.