Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується близько $76,5 за барель

Котирування нафтових ф'ючерсів прискорили зростання на торгах у середу, інвестори оцінюють перспективи попиту і пропозиції.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:42 EET становить $76,51 за барель, що на $0,67 (0,88%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,74 (1,03%), до $72,59 за барель.

Ринок намагається виробити ставлення до підвищувальних факторів, пов'язаних із РФ, Іраном і ОПЕК, зазначає стратег із сировинних товарів у BNP Paribas Альдо Спаньєр. Інвестори оцінюють можливі наслідки анонсованих і чинних санкцій. Тим часом країни G7 розмірковують над тим, як посилити механізм стелі цін на російську нафту або внести зміни для підвищення його ефективності.

Інвестори також чекають рішень ОПЕК+ щодо нарощування нафтовидобутку, яке було заплановано на квітень. Нещодавно в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що цей термін може бути відкладений.

"Затримка в переході до нарощування видобутку може звести нанівець той профіцит, якого ми очікували на ринку цього року, і тоді нафтові ціни отримають більш міцну підтримку", - пише Паттерсон.

Ринки продовжують стежити за ситуацією в міжнародній торгівлі. Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що на початку квітня може запровадити 25% мита на імпорт у США автомобілів, напівпровідникових компонентів і фармацевтичної продукції. Торговельні війни можуть чинити негативний вплив на економічне зростання, що, своєю чергою, здатне послабити попит на нафту.