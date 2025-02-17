Ціни на нафту перейшли до слабкого зниження, Brent біля $74,5 за барель

Котирування нафтових ф'ючерсів перейшли до слабкого зниження після невеликого зростання раніше під час торгів.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:46 EET торгувалися по $74,51 за барель, що на $0,2 (0,27%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на $0,17 (0,24%), до $70,58 за барель.

Підтримку нафтовим котируванням надають публікації ЗМІ про те, що країни ОПЕК+ розглядають перенесення на пізніший термін запланованого на квітень початку нарощування нафтовидобутку, попри заклики президента США Дональда Трампа збільшити його для зниження цін.

Раніше передбачалося, що з квітня ОПЕК+ почне поступово відновлювати видобуток, збільшивши його до кінця 2026 року в сукупності на 2,2 млн барелів на добу.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати хочуть скоротити експорт іранської нафти в десять разів, а також розповів про готовність ввести додаткові санкції проти російської енергетики.

Повідомлення про можливе відновлення з березня поставок нафти з іракського Курдистану через нафтопровід Кіркук - Джейхан і перспектива повернення на ринок близько 300 тис. барелів на добу в результаті цього чинить на ціни деякий тиск, пишуть аналітики ING.

Поставки через цей трубопровід були припинені на початку 2023 року через конфлікт з приводу платежів між Іраком і Туреччиною.

Тим часом сигнали про можливе відновлення експорту надходять не вперше, зазначають в ING, додаючи, що відновлення поставок ускладнить для Іраку дотримання квот, узгоджених з ОПЕК+.

Інвестори чекають на переговори про врегулювання російсько-українського конфлікту, які мають стартувати цього тижня в Саудівській Аравії. Якщо вони пройдуть успішно, постачання нафти з РФ можуть відновитися, зазначає Trading Economics.

У центрі уваги ринків, як і раніше, залишаються заяви Трампа у сфері зовнішньої торгівлі. Торговельн війни можуть негативно вплинути на зростання світової економіки, що позначиться і на попиті на нафту.

Раніше американський президент підтвердив намір обкласти митами імпорт європейських товарів, а також сказав, що тарифи на ввезення в США автомобілів можуть набути чинності з 2 квітня.

"Реакція ринку на заяви про мита оголила крихкість балансу між політичними заявами та економічною реальністю, - пише аналітик IG Кріс Бошам. - Ці реакції відображають скоріше одномоментний страх, ніж довгострокові фундаментальні чинники".

"Історичні приклади показують, що тарифні погрози рідко призводять до створення постійних торговельних бар'єрів", - зазначає експерт. Він додав, що подібні заяви зазвичай дають початок складним переговорним процесам, які нерідко призводять до укладення збалансованіших торговельних угод.

"Ринки, зазвичай, стабілізуються, коли реальні економічні наслідки стають більш очевидними, - нагадує Бошам. - Це свідчить про те, що початкова реакція може бути надлишковою".