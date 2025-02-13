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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent біля $74,4 за барель

 

Котирування нафтових ф'ючерсів знижуються в четвер на очікуваннях щодо врегулювання ситуації в Україні, що зросли після повідомлень про телефонну розмову президентів РФ і США.

Інвестори сподіваються, що нормалізація ситуації в регіоні призведе до скасування санкцій проти Росії, яка є одним з найбільших виробників нафти у світі.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:42 EET у четвер становить $74,44 за барель, що на $0,74 (0,98%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,8 (1,12%), до $70,57 за барель.

Ринки продовжують стежити за ситуацією в міжнародній торгівлі й чекають на нові заяви щодо мит від президента США Дональда Трампа, який обіцяв напередодні вже найближчими днями запровадити відповідні заходи проти всіх країн, що стягують мита з американського імпорту.

Інвестори побоюються уповільнення зростання світової економіки в разі торговельної війни, що негативно позначиться на попиті на нафту. Крім того, запровадження мит може прискорити інфляцію в США, утримуючи Федеральну резервну систему від подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики.

Споживчі ціни (індекс CPI) у Штатах у січні збільшилися на 3% проти того самого місяця минулого року після зростання на 2,9% у грудні.

Тиск на котирування чинить також зростання комерційних запасів нафти в США, що збільшилися минулого тижня на 4,07 млн барелів. Експерти очікували зростання на 2,31 млн барелів. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, збільшилися на 872 тис. барелів після скорочення на 34 тис. барелів тижнем раніше, згідно з даними Міненерго країни.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило оцінку зростання попиту на нафту в 2025 році на 50 тис. барелів на добу - до 1,1 млн бар./д, водночас знизивши прогноз поставок нафти на 200 тис. бар./д - до 104,5 млн бар./д.

У щомісячному звіті МЕА зазначено, що поки передчасно оцінювати вплив на світовий ринок тарифної політики нової адміністрації США, а також чергових санкцій проти Росії та Ірану.

"Але раз у раз нафтові ринки демонстрували дивовижну стійкість та адаптивність перед обличчям серйозних викликів - і цього разу навряд чи буде по-іншому", - пишуть аналітики агентства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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