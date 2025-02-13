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АНАЛІТИКА

МЕА підвищило оцінку зростання попиту на нафту у 2025р на 50 тис. б/д - до 1,1 млн б/д

 

Попит на нафту у світі в 2025 році проти минулого року зросте на 1,104 млн б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше воно прогнозувало цей показник на рівні 1,054 млн б/д. Таким чином, аналітики підвищили оцінку зростання попиту на 50 тис. б/д.

Зміна динаміки зумовлена коригуванням прогнозу щодо споживання нафти у світі у 2024 році - зі 102,91 млн б/д у попередньому звіті до 102,89 млн б/д в актуальному, а також у 2025 році - зі 103,96 млн б/д до майже 104 млн б/д відповідно. Коригування оцінки попиту торік зумовлене слабшими показниками в IV кварталі: у МЕА зазначають, що вони виявилися на 190 тис. б/д нижчими, ніж прогнозувалося в січневому звіті.

Водночас в агентстві зазначають, що IV квартал продемонстрував найвищі темпи приросту торік - на 1,35 млн б/д порівняно з аналогічним періодом 2023 року. "Холодна груднева погода змусила використовувати більше нафти для опалення, і це на тлі слабкої бази IV кварталу 2023 року, коли температура повітря була надзвичайно м'якою. Додатково споживання стимулювали нижчі ціни на нафту в річному обчисленні", - зазначають у звіті аналітики МЕА, наголошуючи, що кінець 2024 року задав тренд для вищою динаміки зростання споживання у 2025-му.

Агентство також зазначає зниження впливу Китаю на зростання світового споживання нафти: за підсумками 2024 року внутрішнє споживання в країні збільшилося лише на 150 тис. б/д (близько 20% у структурі світового приросту) порівняно із середнім річним зростанням у 600 тис. б/д в останні десять років. Приріст торік був зумовлений насамперед нафтохімічним сектором, тоді як попит на моторне паливо, на думку аналітиків МЕА, у країні вийшов на плато.

Найбільший внесок у 2024 році в зростання світового споживання нафти внесли інші країни Азії, що не входять до ОЕСР, - близько 300 тис. б/д, Індія - 200 тис. б/д, країни Близького Сходу - 110 тис. б/д, Бразилія - 90 тис. б/д.

Домінування країн не-ОЕСР у структурі приросту світового попиту на нафту збережеться і 2025 року, тоді як споживання нафти в ОЕСР продовжить стагнувати.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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