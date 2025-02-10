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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується близько $75,6 за барель

 

Ціни на нафту прискорили зростання після зниження за підсумками попереднього тижня.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:42 EET торгувалися з підвищенням на $0,92 (1,23%) від рівня закриття попередніх торгів, по $75,58 за барель.

Контракти на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчали на $0,94 (1,32%), до $71,94 за барель.

У центрі уваги трейдерів залишаються дії президента США Дональда Трампа. У вихідні він заявив про намір запровадити мита в розмірі 25% на всі поставки сталі та алюмінію до США, а також пообіцяв вжити заходів у відповідь щодо країн, які обкладають митами американські товари.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Євросоюз готовий "упродовж години" відреагувати на введення Білим домом мита на імпорт європейських товарів у США.

Китай із понеділка запроваджує додаткове мито в розмірі 15% на імпорт скрапленого природного газу і вугілля та в розмірі 10% - на імпорт нафти зі США. Крім того, в КНР починає діяти додаткове 10-відсоткове мито на ввезення американської сільськогосподарської техніки, автомобілів із великим об'ємом двигунів і пікапів.

Існують побоювання, що мита можуть загальмувати зростання світової економіки і послабити попит на енергоносії.

Тим часом аналітик IG Тоні Сікамор зазначив, що після призупинення минулого тижня набуття чинності тарифів на імпорт з Канади та Мексики, інвестори спокійніше відреагували на заяви про нові протекціоністські заходи.

Ринок, судячи з усього, змирився з тим, що ця тема з'являтиметься в новинах найближчими тижнями і місяцями, написав Сікамор, додавши, що згодом анонсовані мита можуть з однаковою ймовірністю бути скасовані або підвищені.

"Можливо, інвестори дійшли висновку, що негативно реагувати на кожен заголовок - не найкращий варіант дій", - резюмував аналітик.

Деяку підтримку котируванням нафти надають санкції, введені Мінфіном США проти перевізників іранської нафти. Під санкції потрапили три танкери та кілька організацій у різних країнах, включно з Індією та ОАЕ, пов'язаних із поставками нафти з Ірану до КНР.

Санкції проти Ірану і нездатність досягти домовленості щодо іранської ядерної програми є підвищувальними факторами для нафтових цін, хоча політика Трампа і спрямована на зниження цін на енергоносії, зазначили аналітики Citi.

"Ми вважаємо, що в найближчий місяць або близько того нафта, найімовірніше, торгуватиметься в бічному або спадному тренді, причому наш базовий сценарій передбачає наростання знижувального тиску на нафту протягом усього року", - написали вони в аналітичній записці.

Прогноз Citi передбачає, що в другому півріччі ціна нафти Brent становитиме $60-65 за барель, оскільки Трамп буде наполегливим у прагненні знизити ціни на енергоносії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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