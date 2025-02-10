Фінансові новини
- |
- 10.02.25
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується близько $75,6 за барель
14:37 10.02.2025 |
Ціни на нафту прискорили зростання після зниження за підсумками попереднього тижня.
Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:42 EET торгувалися з підвищенням на $0,92 (1,23%) від рівня закриття попередніх торгів, по $75,58 за барель.
Контракти на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчали на $0,94 (1,32%), до $71,94 за барель.
У центрі уваги трейдерів залишаються дії президента США Дональда Трампа. У вихідні він заявив про намір запровадити мита в розмірі 25% на всі поставки сталі та алюмінію до США, а також пообіцяв вжити заходів у відповідь щодо країн, які обкладають митами американські товари.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Євросоюз готовий "упродовж години" відреагувати на введення Білим домом мита на імпорт європейських товарів у США.
Китай із понеділка запроваджує додаткове мито в розмірі 15% на імпорт скрапленого природного газу і вугілля та в розмірі 10% - на імпорт нафти зі США. Крім того, в КНР починає діяти додаткове 10-відсоткове мито на ввезення американської сільськогосподарської техніки, автомобілів із великим об'ємом двигунів і пікапів.
Існують побоювання, що мита можуть загальмувати зростання світової економіки і послабити попит на енергоносії.
Тим часом аналітик IG Тоні Сікамор зазначив, що після призупинення минулого тижня набуття чинності тарифів на імпорт з Канади та Мексики, інвестори спокійніше відреагували на заяви про нові протекціоністські заходи.
Ринок, судячи з усього, змирився з тим, що ця тема з'являтиметься в новинах найближчими тижнями і місяцями, написав Сікамор, додавши, що згодом анонсовані мита можуть з однаковою ймовірністю бути скасовані або підвищені.
"Можливо, інвестори дійшли висновку, що негативно реагувати на кожен заголовок - не найкращий варіант дій", - резюмував аналітик.
Деяку підтримку котируванням нафти надають санкції, введені Мінфіном США проти перевізників іранської нафти. Під санкції потрапили три танкери та кілька організацій у різних країнах, включно з Індією та ОАЕ, пов'язаних із поставками нафти з Ірану до КНР.
Санкції проти Ірану і нездатність досягти домовленості щодо іранської ядерної програми є підвищувальними факторами для нафтових цін, хоча політика Трампа і спрямована на зниження цін на енергоносії, зазначили аналітики Citi.
"Ми вважаємо, що в найближчий місяць або близько того нафта, найімовірніше, торгуватиметься в бічному або спадному тренді, причому наш базовий сценарій передбачає наростання знижувального тиску на нафту протягом усього року", - написали вони в аналітичній записці.
Прогноз Citi передбачає, що в другому півріччі ціна нафти Brent становитиме $60-65 за барель, оскільки Трамп буде наполегливим у прагненні знизити ціни на енергоносії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський анонсував спецконтракти із ЗСУ для 18-24-річних
|Зеленський: У США - пріоритет у розробленні ресурсів України
|Радник Трампа про війну: європейці повинні взяти на себе цей конфлікт
|Трамп анонсував запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Інфляція в Україні в січні 2025р сповільнилася до 1,2%, у річному вимірі прискорилася до 12,9% - Держстат
|НАБУ відкрило справу про розтрату 430 мільйонів на будівництві нових енергоблоків АЕС, – депутат Железняк
|Переробка м'яса в Україні у 2024р. виросла на 11,5% - Держстат
|Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами у січні перевищив $2,3 мільярда, – Митна служба
|Україна та ЄІБ уклали угоди на 116,5 млн євро для фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури - Шмигаль
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується близько $75,6 за барель
|«Роздані «поважним" людям»: Гетманцев пропонує провести ревізію родовищ
Бізнес
|Технологічні гіганти США планують інвестувати в ШІ понад $300 млрд у 2025-му
|У 2025 році Google інвестує в розвиток власних АІ-технологій рекордні $75 мільярдів
|DeepSeek вводить ліміти на використання ШІ і підвищує тарифи
|Samsung готує 6G із підтримкою AI: покращена якість зв’язку та ширше покриття
|Toyota побудувала свій перший в Америці завод із виробництва акумуляторів для електромобілів
|Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска
|Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000