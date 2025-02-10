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Артур Еш
Нафта зростає, оскільки інвестори зважують нові мита США
07:19 10.02.2025 |
Ціни на нафту зросли в понеділок, незважаючи на те, що інвестори зважували останню митну загрозу президента США Дональда Трампа, цього разу на весь імпорт сталі та алюмінію, що може послабити світове економічне зростання і попит на енергоносії.
О 06:44 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 51 цент, або на 0,7%, до 75,17 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 71,45 долара за барель, що на 45 центів, або на 0,6%, вище. Минулого тижня ринок продемонстрував третє поспіль тижневе падіння через побоювання щодо глобальної торговельної війни.
Трамп заявив, що в понеділок оголосить про запровадження 25% мит на весь імпорт сталі та алюмінію в США, що є ще одним значним кроком у рамках перегляду його торговельної політики.
Лише тиждень тому президент оголосив про запровадження мит щодо Канади, Мексики та Китаю, але наступного дня призупинив їх дію для сусідніх країн.
У світлі тимчасового відступу Трампа минулого тижня інвестори, схоже, поки що не звертають уваги на загрозу мит на сталь і алюміній, вважає Тоні Сікамор, аналітик IG, що базується в Сіднеї.
«Ринок зрозумів, що митні заголовки, ймовірно, триватимуть у найближчі тижні і місяці», - сказав він, додавши, що існує рівна ймовірність того, що вони можуть бути скасовані або навіть підвищені в якийсь момент у найближчому майбутньому.
«Тож, можливо, інвестори приходять до висновку, що негативно реагувати на кожну новину - не найкращий спосіб дій».
Китайські мита у відповідь на деякі види американського експорту мають набути чинності в понеділок, але поки що немає жодних ознак прогресу в переговорах між Пекіном і Вашингтоном.
Нафтогазові трейдери домагаються від Пекіна винятків для імпорту сирого і зрідженого природного газу з США.
У неділю Трамп заявив, що США досягають прогресу у відносинах з Росією щодо припинення війни в Україні, але відмовився надати подробиці про будь-які контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.
Санкції, накладені на торгівлю російською нафтою 10 січня, порушили постачання Москви своїм найбільшим клієнтам - Китаю та Індії.
Минулого тижня Вашингтон також посилив тиск на Іран: Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти кількох фізичних осіб і танкерів, які допомагають доставляти мільйони барелів іранської нафти на рік до Китаю.
Санкції проти Ірану і нездатність досягти ядерної угоди є ризиками для цін на нафту, навіть незважаючи на те, що політика Трампа спрямована на зниження цін на енергоносії, відзначають аналітики Citi в своїй записці.
«Ми бачимо, що нафта, ймовірно, буде торгуватися в бічному тренді протягом наступного місяця або близько того, оскільки фундаментальний тиск на нафту, згідно з нашим базовим сценарієм, буде посилюватися протягом року», - зазначають вони.
За прогнозами Citi, у другій половині 2025 року ціна нафти Brent становитиме в середньому 60-65 доларів за барель, оскільки Трамп буде наполегливим у своєму прагненні знизити ціни на енергоносії, що в кінцевому підсумку матиме «ведмежий» вплив на нафтовий ринок.
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