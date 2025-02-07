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Ціни на нафту прискорили зростання, Brent на рівні $74,7 за барель
14:53 07.02.2025 |
Ціни на нафту прискорили зростання в п'ятницю на тлі запровадження США санкцій проти Ірану і нових заяв щодо санкцій проти російського нафтового сектора.
Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures о 13:25 EET подорожчали на $0,39 (0,52%) - до $74,69 за барель.
Котирування березневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,36 (0,51%) - до $70,97 за барель.
Мінфін США в четвер оголосив про санкції проти трьох танкерів і кількох організацій у різних країнах у зв'язку з поставками нафти з Ірану в КНР.
"Нафту постачають в інтересах генерального штабу ЗС Ісламської республіки Іран і його компанії Sepehr Energy, яка вже підпала під санкції. До цієї активності причетні структури і фізичні особи з різних країн, включно з КНР, Індією та ОАЕ, а також кілька суден", - ідеться у пресрелізі відомства.
Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення політики максимального тиску на Іран. Вона вже використовувалася під час його першого президентства і передбачала введення жорстких санкцій, а також інших обмежень проти Тегерана.
Негативними факторами для нафтового ринку виступають побоювання, пов'язані з наслідком торговельних воєн, дані про зростання запасів палива в США, а також нові заяви Трампа.
Як повідомлялося, США запровадили мита в розмірі 10% на імпорт товарів з Китаю, на що Пекін відповів заявою про намір запровадити власні тарифи на імпортоване зі США вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі.
Інвестори побоюються, що такі дії можуть зашкодити зростанню світової економіки, а це негативно позначиться на попиті на нафту.
У четвер Трамп знову підтвердив намір нарощувати виробництво нафти в країні. Раніше він закликав ОПЕК до збільшення видобутку для зниження нафтових цін.
Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 8,66 млн барелів. Експерти очікували набагато помірнішого зростання, на 1,9 млн барелів.
Тим часом представники нафтових компаній у четвер закликали відновити рух через Червоне море до Суецького каналу після припинення атак єменських хуситів, однак зазначили, що компанії насторожено стежать за ситуацією в судноплавстві та діями конкурентів.
Адміністрація Суецького каналу повідомила в понеділок, що нафтовий танкер під ліберійським прапором, який зазнав нападу торік, цього тижня пройшов Червоним морем. Це один із перших рейсів після того січневого оголошення хуситів про намір здійснювати атаки лише на комерційні судна, пов'язаними з Ізраїлем, до повного виконання угоди про припинення вогню в Секторі Гази.
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